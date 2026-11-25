Demon Tides : le plateformer 3D de Fabraz arrive sur Switch 2 le 21 janvier 2027
Sorti sur PC en début d'année, le plateformer en monde ouvert Demon Tides mettra le cap sur Switch 2 et Switch le 21 janvier 2027, avec un mode 60 fps sur la nouvelle console de Nintendo.News
- Demon Tides, le plateformer 3D en monde ouvert de Fabraz, sortira sur Switch 2 et Switch le 21 janvier 2027.
- La version Switch 2 propose un mode performance à 60 fps et un mode graphismes à 30 fps, la Switch tournant à 30 fps stables.
- Les versions consoles incluent d'emblée le New Game+ et un mode Randomizer, et une édition physique Switch 2 est prévue plus tard en 2027.
Bonne nouvelle pour les amateurs de plateforme 3D ! PM Studios et Fabraz, le studio derrière Demon Turf et Slime-san, ont annoncé que Demon Tides débarquera sur consoles le 21 janvier 2027. Jusqu'ici attendu uniquement sur Switch, le jeu sortira également sur Switch 2, ainsi que sur PS5.
Des océans à parcourir à toute allureDisponible sur PC depuis février dernier, Demon Tides nous met dans la peau de Beebz, qui sillonne avec son équipage les vastes océans de Ragnar's Rock dans une aventure en monde ouvert. Au programme : des structures lointaines à explorer, des secrets à percer et des talismans à collectionner pour modifier ou étendre ses capacités, du paravoile au grappin en passant par les bulles.
Le jeu mise aussi sur la liberté : on place nos propres points de sauvegarde où l'on veut, on personnalise l'apparence de Beebz et on peut se mesurer aux fantômes d'autres joueurs pour grappiller quelques secondes sur ses temps. Les tags que l'on dessine apparaissent même dans le monde des autres, PC et consoles confondus.
60 fps sur Switch 2Côté technique, la version Switch 2 propose deux options : un mode performance à 60 images par seconde et un mode haute fidélité graphique à 30 images par seconde. Sur Switch, le jeu vise 30 images par seconde stables, en 720p en mode portable et en 1080p sur la TV.
Toutes les versions consoles intègrent d'office la mise à jour 1.15, qui ajoute le New Game+ ainsi qu'un mode Randomizer où les récompenses, les ennemis et la météo sont tirés au hasard. Une édition physique est également prévue sur Switch 2 plus tard en 2027, mais aucun prix n'a encore été communiqué.
Demon Tides fera-t-il partie de vos découvertes de début d'année ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Gematsu
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.