News Demon Tides (Switch 2)

Demon Tides : le plateformer 3D de Fabraz arrive sur Switch 2 le 21 janvier 2027

Sorti sur PC en début d'année, le plateformer en monde ouvert Demon Tides mettra le cap sur Switch 2 et Switch le 21 janvier 2027, avec un mode 60 fps sur la nouvelle console de Nintendo.