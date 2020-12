News Super Smash Bros. Ultimate (Switch)

35 minutes de bonheur !

Super Smash Bros. Ultimate - Séphiroth en action (Nintendo Switch) 16/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

A l'occasion de la cérémonie des Game Awards, Nintendo a annoncé l'arrivée, courant décembre, d'un nouveau personnage parmi les combattants de Super Smash Bros. Ultimate . Rappelons qu'il s'agit de Sephiroth, grand ennemi de Final Fantasy VII. Au-delà de la simple annonce, il nous tarde d'en savoir plus sur l'ajout de ce nouveau combattant au roster.Masahiro Sakurai nous donne rendez-vous jeudi 17 décembre 2020 à 23h pour une nouvelle vidéo de 35 minutes environ au cours de laquelle on connaîtra notamment la date de sortie de ce nouveau DLC que les fans de Smash auront certainement hâte d'ajouter à leur jeu pour en découvrir toute la saveur.En effet, n'oublions pas que l'ajout d'un nouveau personnage s'accompagne de tout un travail dans le jeu proprement dit, d'une part pour ajouter une arène et des musiques propres au personnage ajouté, d'autre part quand c'est nécessaire pour adapter tous les stages déjà disponibles quand un nouveau personnage a certaines contraintes.C'est sur YouTube, à 23h, que Nintendo nous donne donc rendez-vous pour cette émission entièrement consacrée à l'ajout de Sephiroth dans Smash Bros : on ne manquera pas de vous en donner tous les détails suite à sa diffusion, mais vous pouvez la suivre sur YT en direct avec le lecteur ci-dessous :