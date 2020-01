News Fairy Tail (Switch)

FAIRY TAIL TOUR OF MAGNOLIA Trailer (2020) PS4 / Switch 22/01/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Koei Tecmo nous montre un peu de son jeu adapté du manga de Hiro Mashima. L'occasion de découvrir quelques coins de la ville Magnolia :Pour rappel, le titre sera un RPG au tour par tour qui débutera par l'arc de l'île de Tenrô et devrait s'arrêter à Tartaros, même si Koei Tecmo a déjà annoncé que le scénario du titre aura droit à de multiples intrigues inédites créées spécialement pour l'occasion.Fairy Tail permettra d'incarner Natsy, Dragnir et de nombreux membres de la guilde dans des missions au travers du royaume de Fiore. Le titre est développé par Gust Studios et l'auteur est impliqué en tant que superviseur. Le jeu sortira en Occident le 19 mars sur PS4 et Switch.