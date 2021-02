News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Le Carnaval dans Animal Crossing New Horizons ! (Switch) 16/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le 15 février, Animal Crossing: New Horizons célébrait Carnaval, avec un événement festif d'une journée en compagnie de Roberto, roi de la nuit crossienne ! RYoGA, toujours sur le qui-vive quand il s'agit d'ACNH, a immortalisé l'événement et nous en propose une vidéo :Comme vous pouvez le comprendre avec la vidéo ci-dessus, Marie vous accueillait hier matin, le 15 février, avec une coiffe particulière sur la tête, histoire de marquer le coup. Sur la place du Village, Roberto nous attend : il veut qu'on lui récupère des plumes irisées en échange d'une récompense, et pour vous motiver, vous offre un plan de bricolage pour concevoir... une plume irisée, qui se compose de plumes de différentes couleurs : rouge, bleue, verte et violette. Y'a plus qu'à, comme dirait l'autre, arpenter son ile à la recherche de ces plumes, qui ont aujourd'hui remplacé les flocons.Lorsque vous lui rapportez les 3 plumes irisées tant attendues, Roberto vous offre un cadeau, qui complètera à merveille tous les objets que vous avez achetés depuis quelques jours chez Méli et Mélo, qui vendaient également de nouvelles mimiques depuis la dernière mise à jour du jeu.Toute la journée, en collectionnant les plumes et en les rapportant à Roberto, vous obtenez de nouveaux cadeaux : contre quelques plumes rouges, Roberto vous offre un stand de carnaval, contre une autre plume irisée une guirlande de carnaval...Si comme vous dévoué vous avez manqué le Carnaval, il faudra patienter jusqu'en février 2022... ou tricher un peu et remonter dans le temps (sauf si vous avez des navets, bien entendu, n'oubliez pas cette règle de base d'Animal Crossing: New Horizons !).Merci à RYoGA d'avoir partagé son expérience de Carnaval et rendez-vous d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo : en mars, Animal crossing célèbrera les 35 ans de Super Mario Bros, à sa façon, et on a hâte de découvrir cela !