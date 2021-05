On en a connu des gadgets pour la NES, certains conservent toujours une place spéciale dans nos cœurs tandis que d’autres ne nous manquent absolument pas.







Entre le NES Cleaning Kit, une cartouche spéciale qui nettoie l’intérieur de la console, le NES Four Score (un adaptateur permettant à quatre joueurs de jouer simultanément, le NES Max (une manette arrondie avec sa croix de contrôle que l’on manipule du bout du pouce, l’excellent NES Zapper (pistolet optique réagissant aux couleurs émises par la télévision) ou son cousin Pro Beam Light Gun, le Power Pad (sorte de tapis de danse), ROB ce petit robot commandable réagissant sur deux jeux, le Game Genie (Adaptateur de cartouches NES permettant l’utilisation de cheat codes), le HES Unidaptor (Adaptateur de cartouches NES et Famicom de Home Entertainment Suppliers, qui permettait de faire fonctionner n’importe quel jeu NES sur n’importe quelle console NES, malgré le zonage), le Laserscope (casque avec laser contrôlable par la voix de Konami), on a déjà une petite collection de produits immanquables.

Robotic Operating Buddy (R.O.B) Review 05/12/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Ce n'est pas assez ? Allez, on rajoute la Mega ( une manette programmable avec écran LCD de Bandai), le Miracle Piano (petit clavier pour apprendre à jouer au piano, qui m’impressionnait enfant), le cultissime Power Glove (gant-manette inventé par Gunpei Yokoi), l’horrible Quickshot Trackball (manette avec deux boutons et une boule à la place du D-pad) et les différents périphériques de commande pour les simulateurs de vol ou le curieux U-force pour laquelle nous avions rédigé il y a 10 ans par notre grand-père Xavier grand gourou Redacteur en chef un article

UForce Review 05/12/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

N’oublions pas non plus le Famicom 3D System, des lunettes déjà 3D pour l’époque sous forme de casque, servant à voir en 3 dimensions certains jeux spécifiques sur Disk System, comme 3D Hot Rally ou encore Falsion. Comme quoi, dès la NES, Nintendo avait déjà une galaxie d’accessoires remplissant sans problème une armoire, même si la technologie ne permettait pas vraiment de miracle. On en viendrait presque à se dire que notre époque actuelle est bien sage désormais.

Famicom 3D System - Nintendo's First 3D Hardware / MY LIFE IN GAMING 05/12/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La liste est longue et pourtant, quand on nous a parlé du Miya 2000, on a fait les gros yeux en se demandant ce qu’avait fait encore Miyamoto. Le papa de Mario n’est pas coupable dans l’histoire, mais le Miya 2000 est tout simplement un périphérique dédié à la NES pour un unique jeu : du golf.









Le Miya 2000 a été fabriqué en 1991 par la société Miya Epoch, toujours existante aujourd’hui et spécialisée dans le matériel de pêche haut de gamme. Le site jeuxvideo.rds.ca en dévoile quelques images et explique ainsi son fonctionnement :

Permettant de jouer au jeu Jack Nicklaus’ greatest 18 Holes of Major Championship Golf, le Miya 2000 se connecte sur les deux ports manettes de la console, puis une manette doit être branchée directement dessus. Il faut alors sélectionner manuellement le club qu’on souhaite utiliser, afin de préparer le jeu. Ensuite le joueur utilise un véritable club et une balle, qu’il swing comme s’il était vraiment sur un terrain de golf. Quelques secondes après le Miya 2000 calcule la vitesse de frappe et effectue le mouvement de l’utilisateur dans le jeu.



C’est une vraie découverte pour la plupart d’entre nous et avec l’arrivée prochaine de Mario Golf : Super Rush, on se dit que c’est beau le progrès, de pouvoir effectuer son swing en bougeant simplement son Joy-Con. On serait curieux de le prendre en main et Boris et Pegasus Fred sont déjà tout chagrin de ne pas en posséder un exemplaire dans leur collection. Il faut dire que ce périphérique de niche n’a guère rencontré de succès alors en obtenir un exemplaire en France, c’est comme trouver un billet de 200 € devant votre portail le matin.