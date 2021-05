News Layers of Fear 2 (Switch)

C'était en 2016 que les développeurs polonais de la Bloober Team accouchaient d'un titre qui allait leur faire acquérir une belle notoriété auprès des amateurs de jeux d'horreur psychologiques.





2 ans plus tard, le premier Layers of Fear arrivera sur nos machines via un portage de bonne facture (et ayant le bon goût d'exploiter pas mal de fonctionnalités de la Switch, dont la vibration HD, fait assez rare pour être souligné).





Aujourd'hui, le studio indépendant s'apprête à nous offrir le dernier né de la série, dont voici la description et le pitch proposé sur l'eshop :

C'est un jeu de tir à la première personne du genre horreur psychologique dans lequel vous incarnez un acteur hollywoodien. A bord d'un paquebot de croisière.



Avec un accent mis sur l'exploration et l'histoire, Layers of Fear 2 vous place au centre de la scène. Vous n'êtes pas seulement dans a peau du personnage, vous êtes le personnage. Le rôle que vous jouez est le vôtre. Il a été écrit juste pour vous. Faites néanmoins attention car tout n'est pas vraiment comme vous le croyez.



Votre passé a fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui et vous a imposé les compétences nécessaires pour parfaire votre art. Ce même passé à creusé de profondes cicatrices en vous, non pas à l'extérieur, aux yeux de tous et toutes, mais dans un endroit enfoui si profondément en vous qu'il n'a plus de forme. Vous refoulez ces souvenirs, mais laissez ces expériences vous permettre d'adopter le rôle que vous devez jouer.



L'obscurité vous entoure alors que vous êtes sous le feu des projecteurs. Les seuls sons plus fort que les battements de votre cœur sont les vagues distantes se brisant contre la coque. Au loin, une voix profonde et autoritaire s'élève.



"Action ! " ordonne-t-elle.



Quel rôle allez-vous jouer ?

Layers of Fear 2 - Nintendo Switch - Announcement Trailer 13/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes pour une sortie le 20 mai, sachant que la précommande vous permet une remise de 10% sur les 29,99€ demandés.





Par ailleurs, à celles et ceux qui n'auraient pas encore tenté le premier volet, sachez qu'une remise de 20% vous sera alloué sur le 2nd opus si vous faites l'acquisition de Layers of Fear: Legacy ou Oberver, les 2 précédents titre de l'équipe.