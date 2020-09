News Deathsmiles I & II (Switch)

- Deathsmiles premier du nom, jouable sous sa forme Arcade, en version 1.1 et normal.

- Deathsmiles Mega Black Label, en version Arcade, version 1.1 et normal.

- Deathsmiles II, en version Arcade, version Deathsmiles IIX avec divers arragements.



De nouvelles fonctionnalités sont également implantées.





Le premier opus est sorti sur borne d'arcades en octobre 2007, suivi de la version Xbox 360 en avril 2009, de la version iOS en juillet 2011 puis Android en juillet 2013, enfin de la version PC en mars 2016. Deathsmiles II a été lancé sur Arcade en mai 2009 puis sur Xbox 360 en mai 2011.





Les amateurs de shoot horizontaux seront ravis, avec un univers gothic-fantasy de qualité. On retrouve la touche de Cave, mais en moins difficile que d'habitude. Les options sont nombreuses pour en faire un véritable feu d'artifice et les boss très particuliers des jeux vont vous surprendre. On devrait retrouver l'option coop en ligne, soit un programme festif de qualité. On reste cependant sur du Pixel Art à l'ancienne, retouché pour tourner sur les plateformes modernes. Et tout semble laissé à penser que d'autres titres de Cave seront portés dans les prochains mois.





Voici les premières images présentées lors du TGS Online 2020.



Deathsmiles I & II - Announce Trailer (Stream-Recorded) 26/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après un premier teasing en septembre 2019, l'éditeur City Connection et le développeur Cave Interactive ont officiellement annoncé Deathsmiles I & II pour PlayStation 4 et Switch. Pas de version Xbox One prévue pour le moment, ce qui est étonnant puisque les jeux originaux étaient sortis sur Xbox 360. Cette compilation sera lancée en 2021 au Japon, pas de précisions pour une sortie Occidentale pour le moment.La collection comprend les titres suivants :Source : Gematsu