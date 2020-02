News Dead Cells (Switch)

Pourquoi un DLC payant ?

Cela fait maintenant un an que nous publions des mise à jour gratuites pour Dead Cells. Ce DLC payant vise non seulement à soutenir Motion Twin dans ses efforts et à nous permettre de créer encore plus de contenu pour le jeu, mais également à nous accorder suffisamment de temps pour faire de notre prochain jeu un divertissement dont nous pourrons être fier, et auquel vous aurez autant de plaisir à jouer.

Comme d'habitude, nous avons à cœur de bien faire les choses. Si vous avez des remarques à faire sur le coût du DLC ou la qualité de la mise à jour, si vous avez des idées qui permettraient de faire en sorte que l'équipe puisse être rémunérée autrement, ou si vous avez la moindre suggestion, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire.

Dead Cells: The Bad Seed DLC - Launch Trailer - Nintendo Switch 02/11/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un boîtier métallique collector

Dead Cells - GOTY Edition au format cartouche

Un code de téléchargement pour le DLC The Bad Seed

Un single vinyle comprenant Prisoner's ReAwakening et Clock Tower - Pocket Watch Edition (par Yoann Laulan)

Trois pin's collectors

4 stickers métallisés

Un artbook au format livre de poche

Un porte-clé





Dead Cells Prisoner's Edition 02/11/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'excellent rogue-like / metroidvania des bordelais de Motion Twin continue d'étoffer son contenu et de faire parler de lui. On commence par son DLC payant, The Bad Seed, disponible pour 4.99€ sur le Nintendo eShop. Le DLC rajoute deux biomes et un tout nouveau boss.Les développeurs accompagnent la sortie de ce DLC d'une géniale vidéo d'une part mais également d'un petit message, que l'on peut d'ailleurs retrouver sur la page de l'eshop, mais que l'on vous partage ici également :Et voici la vidéo, superbement animée, et qui montre le héros mettre à mal ses ennemis avec cette dose d'humour qui caractérise le studio :Dans le même temps, Motion Twin annonce qu'une édition collector appelée Prisoner's Edition verra le jour grâce à l'éditeur Merge Games.Cette édition proposera le contenu suivant :De plus, mes 500 premiers acheteurs à pré-commander cette édition recevront une pièce de monnaie à l'effigie du Géant. Le tout est résumé dans cette vidéo de Merge Games :