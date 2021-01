News Dead Cells (Switch)

Dead Cells: Fatal Falls 19/01/2021









Dead Cells est le prochain jeu à l'essai proposé gratuitement pour 7 jours aux abonnés Nintendo Switch Online : du 26 janvier au 1e février 2021, ce jeu très souvent primé depuis sa sortie, mélange de metroidvania et de roguelite, pourra donc être joué sans débourser un centime, à condition d'être abonné au Nintendo Switch Oline.Quand Thibault l'avait testé, en mars 2018, dans nos colonnes , il avait particulièrement apprécié la "farandole de bonnes idées" et sa "réalisation irréprochable". Une conclusion qui donne envie, n'est-ce pas ?Pour accompagner cette période d'essai, une remise de 50% est offerte à tous ceux qui décideraient de s'offrir le jeu : il passera ainsi à 24.99 €. Sur Nintendo Switch, le pack Dead Cells: The Fatal Seed Bundle comprend les deux extensions payantes Fatal Falls et The Bad Seed, avec une offre de 33% de réduction actuellement. Ce pack sera disponible le 26 janvier prochain.Notez que le nouveau DLC à paraître, Fatal Falls, ajoute de nombreux contenus inédits, nous explique le communiqué de presse diffusé à l'occasion de cette annonce, "dont deux biomes de mid-game, un boss original redoutable et un tas de nouvelles armes et de nouveaux objets".Voici d'ailleurs une vidéo qui présente une séquence de gameplay de Dead Cells: Fatal Falls, non sans rappeler l'information importante qu'on relayait ici, à savoir le fait que Dead Cells sera jouable gratuitement pendant une semaine à tous les abonnés Nintendo Switch Online.