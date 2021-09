Un nouveau Pokémon (et des infos) pour Legendes Pokemon : Arceus

Encounter Noble Pokémon in Pokémon Legends: Arceus! 28/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Hachécateur fait ses premiers pas

Hachécateur 28/09/2021



Sous l'influence de certains minéraux présents à Hisui, Insécateur évolue en Hachécateur. Certaines sections de son corps ont durci et sont désormais composées de roche qui peut s'effriter lors des combats intenses qu'il mène. Les Hachécateur aguerris sont repérables aux larges entailles qui recouvrent leur corps. Cependant, chaque effritement affile encore plus ces parties rocheuses, ce qui les rend d'autant plus tranchantes. On raconte qu'autrefois, les habitants de Hisui utilisaient les morceaux de pierre tombés des Hachécateur pour fabriquer des objets.

Le Phénomène des Monarques Enragés

Pokémon Monarques 28/09/2021



Lorsqu'ils sont hors de contrôle, les Pokémon enragés grandissent pour devenir plus imposants, et se mettent à briller intensément. Les vaincre lors d'un combat ne suffira pas à les calmer. Vous devrez les toucher avec des boules pacifiantes confectionnées à partir de leurs ingrédients favoris pour les apaiser.

Les Gardiens entrent en scène

Ryza 28/09/2021

Elian 28/09/2021

Graham 28/09/2021

Marcia 28/09/2021

Rusti-Cité se dévoile

Nous sommes le 28 septembre 15h, et Pokémon Company vient de dévoiler une vidéo (en anglais) sur le ambitieux Legendes Pokémon : Arceus qui dévoile plusieurs aspects, personnages et un nouveau Pokémon.Dans ce trailer, il est question des Pokémons montures (déjà présentées dans Le Pokémon Presents de aout). Petites nouveauté : il sera possible d'appeler Cerbyllin à l'aide d'une flute pour ainsi découvrir Hisui.Ce nouveau trailer est l'occasion de montrer un tout nouveau Pokémon. Bienvenue à Hachécateur, premier Pokémon Monarque ("Noble" en anglais).Le site Pokémon.fr nous donne un peu plus de détails sur Hachécateur :Insécateur se dote alors d'une seconde évolution de type Insecte/Roche après Cisayox.Dans le trailer, Hachécateur arbore une version dorée et semble être plus difficile à combattre/capturer. Il s'agit du phénomène "Enragé"En tant que membre du Corps des Chercheurs, vous aurez pour mission de calmer les Pokémon monarques enragés. Et pour cela, vous disposerez de boules pacifiantes.Les Gardiens ont pour mission de protéger des Pokémons spéciaux. Le trailer nous dévoile 4 d'entre eux.Ryza prend soin d'un Cerbyllin spécial se trouvant dans les Plaines Obsidiennes. Elle a grandi avec son partenaire Goinfrex, qu'elle considère comme son frère.Élian s'occupe de Hachécateur, le Roi qui veille sur les Plaines Obsidiennes. Malgré son jeune âge, il a été nommé Gardien grâce à son incontestable talent.Graham vit en bord de mer et veille sur un Paragruel spécial ayant élu domicile dans la zone. Il prend peur facilement et n'apprécie pas trop les Pokémon de type Spectre.Marcia prend ses responsabilités de Gardienne très au sérieux, si bien qu'elle a tendance à vouloir régler tous les problèmes elle-même. Elle est en charge d'un certain Pokémon femelle.Pour le moment, nous connaissons qu'une ville dans Légendes Pokemon : Arceus : Rusti-Cité.Cette ville est votre base et vous permettra de partir en mission à travers tout Hisui. Cependant plein d'autres possibilités vous y attendent comme personnaliser votre personnages, prendre des photos et acheter des objets.Légendes Pokémon : Arceus est toujours prévu pour le 28 janvier 2022.Dites nous en commentaire si cet open-world Pokémon vous enchante ?