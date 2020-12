News Monster Hunter Rise (Switch)

A New Look at Monster Hunter Rise - Nintendo Switch 12/11/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La vidéo nous montre aussi la représentation de Royal Ludroth et Grand Wroggi, deux bestioles déjà vues dans des opus précédents.



A l'occasion de la cérémonie des Game Awards 2020, Capcom a proposé une nouvelle bande-annonce de son jeu Monster Hunter Rise, à paraître sur Nintendo Switch le 26 mars prochain, dans laquelle on peut découvrir de nouveaux monstres sortis tout droit de l'imagination de Ryozo Tsujimoto et de ses équipes de concepteurs au sein de Capcom.Voici la bande-annonce que l'éditeur a offert aux fans de la franchise à l'occasion des GA2K20, avec deux nouveaux monstres, mais aussi le retour de quelques créatures déjà vues dans les opus précédents, et une nouvelle zone que les joueurs pourront explorer :Les deux créatures dévoilées cette nuit sont Bishaten et Royal Ludroth : Bishaten est une sorte de loup garou volant avec une tête de chouette, que Capcom qualifie de "facétieux", comme c'est mignon !L'autre nouveau monstre, Somnacanth, est un léviathan aquatique venimeux qui est capable d'endormir ses assaillants avec un gaz soporifique. On vous laisse deviner ce qui vous arrivera une fois que vous serez endormi face à lui.Dans cette nouvelle bande-annonce décidément très riche, Capcom nous présente une nouvelle région du jeu : la "Forêt inondée", c'est son nom, est un nouvel environnement dans lequel les joueurs pourront explorer une région certes un peu glauque, mais surtout peuplée de créatures féroces qui adorent ces environnements faits de végétation et d'eau.La vidéo nous permet de découvrir les événements autour de la Calamité, qui menacent le village de Kamura, lieu central du jeu : les villageois doivent se préparer à faire face à une attaque de monstres, mais on en saura plus au sujet de la Calamité dans les mois à venir.Une démo de Monster Hunter Rise sera proposée sur l'eShop dans le courant du mois de janvier, cela nous permettra de découvrir par nous-mêmes la qualité visuelle du jeu, qui dans cette bande-annonce semblait tout à fait honnête. La démo nous permettra de nous familiariser avec les nouvelles mécaniques de gameplay : le Filoptère et le nouveau compagnon du joueur, ChumskyRappelons que Monster Hunter Rise sort le 26 mars 2021, avec deux éditions numériques proposant des add-ons cosmétiques, et sera accompagné de trois nouveaux amiibo qui avaient déjà été présentés en septembre , et qui ne seront disponibles que sur My Nintendo