De nombreuses collaborations annoncées pour les 40 ans de The Legend of Zelda

En ce jour de Direct, les actualités tombent autour de The Legend of Zelda et cette news risque de prendre votre porte monnaie en otage ! Si vous craignez de recevoir un appel de votre banquier prochainement, sachez que nous n'assumeront rien dans toute cette histoire !





Plus sérieusement, la mode est actuellement au nombreuses collaborations pour faire vivre une licence. On le constate en ce moment beaucoup sur la saga Pokémon avec Lego les donuts Creepy Kreme , et l'annonce d'un prochain film orienté vers le jeu de cartes à collectionner.





Tout d'abord, parlons de l'ocarina qui sera disponible sur le Nintendo Store et proposé par Nintendo. Une version électronique sera proposée par le fabriquant Hori.



Si veut parler jouet pour adulte ou collection, il y aura le choix entre une édition Ocarina of Time de Link adulte sur Epona pour Lego, des figurines en forme de trophées mettant joliment en avant l'épée de légende et le bouclier hylien chez Huzzle, ou la "Master Collection" chez Panini qui, une fois n'est pas coutume, vous invitera à collectionner de nombreux auto-collants. Si veut parler jouet pour adulte ou collection, il y aura le choix entre une édition Ocarina of Time de Link adulte sur Epona pour Lego, des figurines en forme de trophées mettant joliment en avant l'épée de légende et le bouclier hylien chez Huzzle, ou la "Master Collection" chez Panini qui, une fois n'est pas coutume, vous invitera à collectionner de nombreux auto-collants.

Pour la collection

le fabriquant de jouets Hasbro n'est pas en reste puis qu'il proposera une collection de figurines intitulée "Héros d'Hyrule" avec Link, Zelda et... Ganondorf. Il proposera aussi une épée de légende électronique. On vous invite à ne pas trop vous approcher des cocottes avec !



