News Cris Tales (Switch)

Il va falloir patienter encore un peu plus avant de pouvoir poser ses mains sur Cris Tales, le JRPG de Modus Studios Brazil. Selon le dernier communiqué de presse tombé ce jour, le titre devrait arriver désormais en juillet 2021, sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store, GOG et Stadia pour 39,99 €. Les possibilités de précommandes sont en place dès à présent, nous l'avions déjà évoqué dans notre billet de décembre consacré à ce jeu