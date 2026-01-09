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Onimusha: Way of the Sword Disponible sur Switch 2 depuis le 04/09/2026
News Onimusha: Way of the Sword (Switch 2)

[Creator's Voice] Onimusha Way of the Sword détaille ses combats au sabre en vidéo

Nintendo met en ligne une vidéo Creator's Voice de sept minutes après une visite chez Capcom durant laquelle le directeur Satoru Nihei revient sur les duels, la dark fantasy et le scan des visages.

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Résumé de cette actualité en trois points :
  • Nintendo publie une vidéo Creator's Voice de sept minutes consacrée à Onimusha: Way of the Sword, sous-titrée en français
  • Le directeur Satoru Nihei évoque la conception des combats, l'opposition entre Miyamoto Musashi et Sasaki Ganryu et les contrôles gyroscopiques optionnels
  • Le jeu sort le 4 septembre sur Nintendo Switch 2 (démo déjà disponible)

Nintendo poursuit sa série de vidéos consacrées aux coulisses des jeux tiers de la Switch 2, et c'est au tour d'Onimusha: Way of the Sword d'y passer. Cette nouvelle Creator's Voice dure sept minutes, elle est sous-titrée en français, et elle donne la parole à Satoru Nihei, directeur du jeu chez Capcom.
Onimusha: Way of the Sword - Creator's Voice (Nintendo Switch 2)
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Des duels pensés comme du cinéma

L'essentiel de la vidéo tourne autour de la question qui nous intéresse tous ici : comment rendre un duel au sabre aussi tendu à la manette qu'à l'écran. Nihei-san explique comment l'équipe a travaillé la lisibilité et la nervosité des échanges pour que chaque passe d'armes ait du poids, plutôt que de multiplier les enchaînements spectaculaires mais creux.

Il revient aussi sur la construction de l'opposition centrale du jeu, entre le héros Miyamoto Musashi et son rival Sasaki Ganryu. Le contraste entre les deux hommes a servi de colonne vertébrale à la direction artistique comme à la mise en scène des affrontements, dans une ambiance de dark fantasy que Capcom assume complètement.

Le Joy-Con 2 en option pour trancher

La vidéo consacre un passage aux contrôles gyroscopiques optionnels de la version Switch 2, qu'on peut activer si l'envie nous prend de mimer les coups plutôt que de les déclencher au stick. C'est une exclusivité de cette version, et Capcom prend le temps de montrer concrètement ce que cela donne en jeu.

Le segment le plus amusant reste celui consacré au dispositif de scan facial utilisé par le studio. Capcom a numérisé les visages de plusieurs de ses employés volontaires pour peupler le jeu de PNJ, et on voit Nihei-san se prêter lui-même à l'exercice devant les caméras. Il n'a pourtant pas franchi le pas jusqu'au bout : il explique avoir envisagé d'apparaître dans Onimusha avant de renoncer, parce que c'était « trop gênant ».

Une vidéo à trois jours de la sortie du jeu sur Switch 2

Cette Creator's Voice arrive juste avant le lancement, prévu le 4 septembre sur Nintendo Switch 2. Ceux qui hésitent encore peuvent déjà se faire une idée avec la démo disponible sur l'eShop, qui a été enrichie il y a quelques jours.

De notre côté, on a déjà rendu notre verdict : littleshishi lui a attribué un joli 17/20 dans notre test publié hier, en saluant des combats nerveux et une Switch 2 qui encaisse sans broncher, tout en pointant des QTE un peu envahissants dans les difficultés élevées.

La série Creator's Voice, elle, continue son bonhomme de chemin depuis son lancement, et elle reste l'une des meilleures vitrines dont dispose Nintendo pour mettre en avant le catalogue tiers de sa console. Allez-vous tenter les contrôles gyroscopiques pour vos duels, ou rester au stick comme des puristes ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !

Sources : Nintendo, NintendoLife
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