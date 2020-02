Zero Zero Zero Zero débarque en noir et blanc

Après la vague pixel art, on note depuis quelques temps l'arrivée de titres très sobres au niveau des couleurs. Avec Zero Zero Zero Zero, on va aux limites, avec un titre noir et blanc poids plume de 30 Mo. Ce titre proposé par Ratalaika Games en français, un seul joueur, pour un tarif de 4.99€, vous proposera une action sur 100 niveaux "où les niveaux seront sélectionnés au hasard, au fur et à mesure de votre progression ou votre décès". Bref tout un programme pour ceux qui auront des bons yeux car c'est vraiment petit à l'écran !





Le titre proposera des classements en ligne (à condition d'avoir le Nintendo Switch Online), une fonctionnalité appelée Race Mode pour affronter un ami, une musique électronique de Levi Bond. Parmi les interrogations non levées, la présence sur Switch d'un éditeur de niveau permettant aux joueurs de créer et de partager leurs propres niveaux, ainsi que de télécharger ceux créés par d'autres, avec partage multiplateforme (le jeu est également disponible sur PS4, PS Vita et Xbox One). Si cela est confirmée, cela permettrait de rallonger considérablement la durée de vie du titre, une fois la campagne principale achevée.



Zero Zero Zero Zero (Switch) First 11 Minutes on Nintendo Switch - First Look - Gameplay 02/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

One Finger Death Punch 2 arrive le 27 février 2020 Avec un peu de retard par rapport à son calendrier initial, ce jeu de combats de Silver Dollar Games va vous proposer de diriger un petit homme bâtons et de l'aider à combattre de nombreux adversaires lors de chorégraphies assez esthétiques, en appuyant sur la bonne touche au bon moment. Bref un jeu de combats suivant le bon timing qui avait connu un premier opus sur Xbox 360 très bien accueilli. La tarif ne devrait pas tarder à tomber.

One Finger Death Punch 2 | Nintendo Switch Gameplay 02/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube Oddworld: Stranger's Wrath est disponible Avec un peu de retard par rapport à son calendrier initial, ce jeu de combats de Silver Dollar Games va vous proposer de diriger un petit homme bâtons et de l'aider à combattre de nombreux adversaires lors de chorégraphies assez esthétiques, en appuyant sur la bonne touche au bon moment. Bref un jeu de combats suivant le bon timing qui avait connu un premier opus sur Xbox 360 très bien accueilli. La tarif ne devrait pas tarder à tomber.

Avec un peu de retard car le titre est disponible depuis le 23 janvier 2020 sur l'eShop de votre Switch pour 29,99 €, ce remaster d'un épisode de la saga Oddworld datant de 2005 vous place dans la peau d'un chasseur de primes devant récupérer une grosse somme d'argent pour se payer ses frais de chirurgie esthétique. Un titre assez fun même s'il est graphiquement daté, avec des personnages haut en couleurs.





L'interface utilisateur du jeu a été mise à jour pour s'adapter à notre Switch, même si on laisse la possibilité de préférer au niveau des réglages de revenir à l'interface d'origine. Le motion gaming est implanté, on peut donc viser directement avec son joy-con droit si on joue sur la télé ou sur table manette décrochée, ou en bougeant son écran console en main. Le jeu via le stick reste toutefois possible pour les joueurs ayant du mal à s'y faire. Bon point, le jeu bénéficie de sous-titres en français (avec quelques lacunes, peut-être corrigées lors d'un futur patch). Un titre plus qu'honnête qui vous permettra de découvrir un nouveau pan de la franchise Oddworld.