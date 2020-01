Janvier :

Février :

Mars :

2020 et au delà

Si Nintendo ne nous a pas encore gratifié de notre Nintendo Direct de début d'année, on connaît finalement nombre des jeux prévus pour cette année, même si leurs dates de sortie exactes ne sont pas forcément connues.Alors que l'on préparait ce petit dossier, Nintendo nous gratifie de ces habituelles sympathiques infographies qui rappellent les principales sorties sur sa console en 2020. A tout seigneur tout honneur, on commence donc par jeter un œil à ces dernières, et on complétera derrière d'autres jeux que l'on attend (plus ou moins évidemment) pour cette année :AO Tennis 2 - 9 janvierMega Man Zero/ZX Legacy Collection - 21 janvierSisters Royale - 30 janvierThe Dark Crystal: Age of Resistance Tactics - 4 févrierFire Emblem Three Houses : Ombres embrasées - 13 févrierWarriors Orochi 4 Ultimate - 14 févrierBest Friend Forever - 14 févrierCiel Fledge - 21 févrierPsikyo Shooting Stars BRAVO Limited Edition - 21 févrierOverpass - 27 févrierMetro Redux - 28 févrierLangrisser I & II - 13 marsFairy Tail - 19 marsLa-Mulana 1 & 2 - 20 marsDoom 64 - 20 marsOne Piece: Pirate Warriors 4 - 27 marsRune Factory 4 Special - Mars 2020The Elder Scrolls: Blades 2020Romancing SaGa 3Persona 5 Scramble:The Phantom Strikers"Metroid Prime 4Baldur's Gate 3Zelda Breath of the Wild 2Rune Factory 5Empire Of SinLittle Nightmares IINinjalaCe qui est sûr, c'est qu'on ne risque pas de s'ennuyer cette année encore, non ?