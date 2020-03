News GameStop

La société a annoncé qu'elle paierait à tous ses employés américains dont des heures ont été supprimées une compensation de deux semaines à leur paie sur la base des heures moyennes travaillées au cours des 10 dernières semaines. En plus, la société va rembourser tous les avantages sociaux de ses employés américains.

GameStop a défrayé la chronique cette semaine en annonçant d'abord que les magasins GameStop faisaient partie de ces magasins essentiels , au même titre qu'une pharmacie ou un magasin alimentaire. Une position difficile à croire, et apparemment difficile à tenir puisque les autorités n'ont pas manqué d'aller demander des justificatifs aux managers dans les villes où des confinements avaient été décidés suite à la propagation du coronavirus dans le pays.En milieu de semaine, plusieurs sites américains s'étaient émus de cette position de la part de la première chaîne de magasins de jeux vidéo américaine alors que l'épidémie de Covid-19 se répand un peu partout, et ses salariés sous couvert d'anonymat n'ont pas manqué d'exprimer leur inquiétude, surtout avec un week-end de lancement très chargé. Avec le confinement ordonné en Californie, GameStop a annoncé d'abord la fermeture de ses boutiques californiennes , avant cette nuit d'annoncer la fermeture de tous ses magasins.La société aura donc tenu jusqu'aux sorties d'Animal Crossing : New Horizons et Doom Eternal, les deux grosses sorties de ce mois de mars et c'est à compter de ce dimanche 22 mars que fermeront l'ensemble des boutiques de GameStop sur le territoire américain. C'est une mauvaise nouvelle pour l'emploi, mais GameStop a également communiqué sur son geste pour accompagner une période qui s'annonce délicate pour ses salariés (aux Etats-Unis, la couverture sociale n'est pas du tout la même qu'en France, on ne le répétera jamais assez qu'on a de la chance d'être dans un Etat qui prend immédiatement le relai quand la situation devient insoutenable pour les entreprises) :A compter de lundi, GameStop va tourner au ralenti : la société va continuer son activité eCommerce, et proposer la récupération en magasin via son application mobile. Enfin un comportement responsable, en attendant que les Etats-Unis comme la plupart des pays d'Europe envisagent des mesures de confinement plus drastiques qui pourraient prévenir salariés et clients de se rendre au GameStop le plus proche de chez eux.Rappelons qu'en France, depuis dimanche dernier, tous les magasins non indispensables sont fermés, ce qui a provoqué la mise en chômage partiel de plusieurs millions de salariés désormais confinés chez eux.Source : Gamestop