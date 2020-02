News Construction Simulator 3 - Console Edition (Switch)

SI vous vous sentez l'âme d'un conducteur d'engins pour effectuer divers chantiers de construction, voici un titre à surveiller. Astragon Entertainment GmbH et Weltenbauer ont annoncé au cours de la journée l'arrivée d'une version console de leur succès mobile Construction Simulator. Certaines productions d'Astragon sont bien connues, notamment Farming Simulator.

Le communiqué de presse indique une sortie sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch au cours de l'année (et à priori on ne devrait pas attendre très longtemps). Le tarif est fixé à 19,99 € pour l'édition Switch (un peu plus chère que les autres versions PS4/Xbox One à 14,99 €). Ce portage console bénéficiera de graphismes améliorés, de rétroviseurs fonctionnels puisque nous avons désormais une vue cabine détaillée, et de nouvelles missions. Un titre pointu et se voulant réaliste, avec un partenariat avec de nombreuses marques du secteur pour proposer une cinquantaine de véhicules. Bref un aspect simulation poussée qui sera apprécié par les amateurs du genre.