News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

La conception visuelle des personnages

Les actions des personnages d'Animal Crossing

Le site Siliconera nous a permis de découvrir le contenu d'une conférence très intéressante au cours de laquelle plusieurs développeurs de Nintendo ont présente une session consacrée à Animal Crossing: New Horizons, en évoquant notamment comment l'équipe a créé les villageois de cette version. Il faut reconnaître qu'ils sont (presque) tous charmants, et qu'en savoir plus sur le processus créatif derrière leur arrivée dans le jeu nous semble très intéressant à partager !Le CEDEC 2020 s'est tenu au Japon du 2 au 4 septembre dernier : deux jours de conférences à laquelle ont assisté de nombreux développeurs. Et pour cause, c'est un événement organisé par le CESA, l'équivalent japonais du SELL en France ou de l'ESA aux Etats-Unis : il s'agit de l'association professionnelle japonaise des sociétés de jeux vidéo. De nombreuses conférences ont rythmé les deux journées, et c'est donc celle dédiée à la création des personnages d'ACNH qui nous concerne aujourd'hui.Animal Crossing: New Horizons compte pas moins de 400 villageois différents, répartis dans 35 espèces d'animaux. Ce grand nombre permet de multiplier les chances d'avoir des occupants différents quand deux joueurs compareront leurs iles. Mais cela veut aussi dire qu'il y avait un gros travail créatif à faire pour que ces 400 personnages soient tous aussi attachants les uns que les autres.Les concepteurs ont traduit cela par donner envie aux joueurs d'interagir avec ces personnages, et de donner envie de passer un peu de temps à regarder ce qu'ils font dans le jeu. Et cela passe par leur donner une apparence distinctive des 399 autres personnages du jeu.Cette apparence commence par la silhouette : on constatera dans ACNH que les villageois appartiennent à des espèces différentes. Chaque espèce animale a donc été transposée sous forme de silhouette aisément reconnaissable, comme le chat : à distance, on sait à quel type de personnages on a à faire.Le fait est qu'à ce stade, on sait seulement que le villageois est un chat. On n'en sait pas plus sur son comportement, il faudra pour cela prendre le temps de l'observer, mais déjà, on a créé un attachement, une empathie, avec le personnage en question. C'est au joueur, désormais, de jouer et d'interagir avec ce personnage pour mieux le connaître.Les silhouettes sont assez simples, mais permettent aux designers de donner libre cours à leur imagination pour ensuite habiller cette silhouette, à l'instar de cette image qui nous montre deux chats qui utilisent certes la même silhouette, mais ont finalement l'air bien différents. Il faut seulement que chaque personnage ne dénote pas trop dans le bestiaire de votre île, mais il faut aussi imaginer quelques détails particuliers qui attireront l'oeil et l'attention du joueur.Dans leur présentation, les développeurs indiquent que oui, partir de la silhouette semble limiter les possibilité d'expression artistique dans la création de chaque personnage, mais en fait, cela booste la créativité : les développeurs ont imaginé des villageois avec des looks très classiques, mais on reconnait toujours très bien que ce sont des chats.Pour définir la personnalité de chacun des personnages, les concepteurs ont retenu une liste de cinq traits particuliers de la vie réelle. De cette façon, on est en mesure d'associer un personnage de notre île à une personne que l'on connaît dans la vraie vie : artiste, homme élégant (ou femme élégante), bon enfant ou super sportif.Mais certains ne l'auront peut-être pas remarqué : les émotions de chaque personnage sont les mêmes, quelle que soit l'espèce, et quelle que soit la personnalité, de chacun des personnages.Avant d'en arriver au look que l'on a pu découvrir à la sortie du jeu, les designers sont passés par plusieurs phases, à la recherche du modèle qui sera finalement retenu et que l'on trouve très réussi dans le jeu final. On se rend bien compte que l'évidence nécessite un très long processus aussi bien créatif que de réflexion, pour trouver le bon compromis entre toutes les attentes, tous les besoins, et toutes les envies.La seconde partie de la conférence était cette fois consacrée aux actions que les personnages du jeu réalisent dans Animal Crossing: New Horizons. C'est un autre élément très important pour que les joueurs s'attachent à eux. Il fallait donc faire en sorte que les personnages n'aient pas l'air de robots, ou trop répétitifs.Les villageois ont donc deux types d'actions : des actions qu'ils réalisent par eux-mêmes, ou des actions induites par leur environnement proche. Ce sont des actions comme manger, faire du yoga, laver le sol, pêcher...Tout ce qui montre que le villageois vit sa vie pendant que vous vivez la vôtre ! Si le villageois aime la musique, il aura tendance à passer plus de temps à écouter de la musique par exemple, tandis que ceux qui aiment lire seront plus souvent surpris à bouquiner au pied d'un arbre. En jouant sur ces différents éléments, on a ainsi vraiment l'impression que chacun vit sa vie. Ajoutons à cela que les personnages vont changer de vêtement en fonction de l'activité qu'ils sont en train de faire : cela est suffisant pour renforcer l'impression de vie à part entière des habitants de l'ile.Les actions liées à l'environnement dépendent vraiment de ce que le joueur va trouver quand il marche sur l'ile. Par exemple, s'ils voient un insecte, ils auront tendance à essayer de l'attraper, ou le suivre pour voir ce qu'il fait. Cela change leur focus entre l'action initiale qui consistait à vouloir faire quelque chose, à celle qui consiste à répondre à une interaction potentielle avec l'environnement.Mais il ne fallait pas que ce changement d'action soit trop abrupte, pour ne pas paraître trop scripté par le jeu : c'est la raison pour laquelle dans un premier temps, le personnage va d'abord considérer l'élément avec lequel il pourra potentiellement interagir, ce qui laisse le joueur imaginer ce que le personnage doit être en train de penser.Source : Siliconera via 4Gamer