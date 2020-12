News Nintendo

Nintendo France organise un petit concours pour tenter de faire gagner l'un des cinq lots Super Mario Blow Up! Shaky Tower, un jeu d'adresse proposé par la marque Epoch et commercialisé en cette fin d'année. Le principe du jeu est assez simple. Vous devez placer vos personnages sur les plateformes de la tour qui possède un équilibre précaire. Si jamais votre personnage chute, c'est perdu. Accessible dès 4 ans, chaque boite renferme 7 personnages de l'univers Super Mario, 1 tour, 1 boule, 1 dé et le manuel d'instruction.



Comment participer au tirage pour être l'un des heureux gagnants ?

Il faut se rendre sur la page Facebook officielle de Mario Kart France https://www.facebook.com/SuperMarioFR , où se trouve la publication annonçant le Jeu. Il suffit ensuite de liker en laissant la mention "J'aime" sur cette publication et taguer une personne avec qui vous aimeriez jouer à ce petit jeu d'adresse en commentaire sous cette publication, avant le 27 décembre 2020.





Une seule participation par personne est autorisée. Il est interdit de participer à partir de plusieurs comptes Facebook ou autres. Un tirage au sort sera effectué parmi les participants ayant respecté toutes les conditions du Jeu, afin de désigner 5 gagnants, les gagnants seront contactés via message privé Facebook par Nintendo France, dans la semaine suivant le tirage au sort. Si vous êtes parmi les heureux tirés au sort, il vous faudra alors répondre dans un délai de 5 jours pour confirmer vos coordonnées (nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone) pour recevoir votre précieux lots.







L'ensemble du règlement est consultable ici





Si vous ne remportez pas ce prix, dites vous que la plupart des enseignes le propose pour 19,99 € . Deux autres jeux d'adresse sont également disponibles dans cette gamme.