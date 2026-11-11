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Compte Nintendo : fin de la connexion Google et Apple le 26 janvier
Nintendo coupera la connexion via Google et Apple aux comptes Nintendo le 26 janvier 2027. Si vous n'avez jamais créé de mot de passe Nintendo, c'est le moment de s'y mettre !News
Résumé de cette actualité en trois points :
Vous vous connectez à votre compte Nintendo d'un simple clic via Google ou Apple ? Profitez-en, car ça ne va pas durer. Nintendo a annoncé que cette option disparaîtra le mardi 26 janvier 2027, vers 8h du matin heure française.
À partir de cette date, il ne sera plus possible ni de se connecter avec un compte Google ou Apple, ni de créer un nouveau compte Nintendo par ce biais. La mission My Nintendo qui consistait à associer un compte Google disparaîtra au passage.
Nintendo ne donne aucune explication et se contente de s'excuser pour la gêne occasionnée, tout en précisant que l'heure exacte pourrait glisser selon l'avancement des travaux techniques. Il faut dire que l'éditeur n'en est pas à son coup d'essai : Facebook et Twitter avaient déjà été remerciés de la même manière.
Et c'est là que ça risque de coincer : si vous avez créé votre compte via Google ou Apple, il y a de bonnes chances que vous n'ayez jamais défini de mot de passe Nintendo. Rassurez-vous, ça se règle en deux minutes.
l'envoi de jeux eShop en cadeau arrive le 17 novembre et passe, lui aussi, par votre compte Nintendo. De plus, les jeux mobile qui nécessitent un compte utilisent eux aussi le même système si vous passez par votre compte Nintendo, comme Pokémon GO ou Pikmin Bloom !
Faisiez-vous partie de celles et ceux qui se connectaient via Google ou Apple, et connaissez-vous votre mot de passe Nintendo ? Ne venez pas le partager avec nous, mais vous pouvez venir en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Nintendo (Japon), Nintendo (Australie)
- Le 26 janvier 2027, il ne sera plus possible de se connecter à un compte Nintendo avec un compte Google ou Apple.
- Il faudra alors utiliser l'adresse e-mail (ou l'identifiant de connexion) et le mot de passe du compte Nintendo, ou une clé d'accès.
- Les appareils déjà connectés devraient continuer à fonctionner, mais mieux vaut anticiper.
Vous vous connectez à votre compte Nintendo d'un simple clic via Google ou Apple ? Profitez-en, car ça ne va pas durer. Nintendo a annoncé que cette option disparaîtra le mardi 26 janvier 2027, vers 8h du matin heure française.
À partir de cette date, il ne sera plus possible ni de se connecter avec un compte Google ou Apple, ni de créer un nouveau compte Nintendo par ce biais. La mission My Nintendo qui consistait à associer un compte Google disparaîtra au passage.
Nintendo ne donne aucune explication et se contente de s'excuser pour la gêne occasionnée, tout en précisant que l'heure exacte pourrait glisser selon l'avancement des travaux techniques. Il faut dire que l'éditeur n'en est pas à son coup d'essai : Facebook et Twitter avaient déjà été remerciés de la même manière.
Pas de panique... pour l'instantBonne nouvelle, les consoles et appareils déjà connectés devraient continuer à fonctionner sans qu'on ait besoin de se reconnecter. Le piège arrivera plutôt le jour où un écran de connexion s'affichera (nouvelle console, nouveau smartphone, simple déconnexion). Il faudra alors saisir l'adresse e-mail (ou l'identifiant de connexion) et le mot de passe de votre compte Nintendo, et surtout pas ceux de votre compte Google ou Apple.
Et c'est là que ça risque de coincer : si vous avez créé votre compte via Google ou Apple, il y a de bonnes chances que vous n'ayez jamais défini de mot de passe Nintendo. Rassurez-vous, ça se règle en deux minutes.
Ce qu'on vous conseille de faire dès maintenantSur la page de connexion du compte Nintendo, l'option de mot de passe oublié permet de recevoir par e-mail un lien pour en créer un, même si vous n'en avez jamais eu. Nintendo recommande aussi d'enregistrer une clé d'accès, qui permet de se connecter avec l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale de son smartphone.
l'envoi de jeux eShop en cadeau arrive le 17 novembre et passe, lui aussi, par votre compte Nintendo. De plus, les jeux mobile qui nécessitent un compte utilisent eux aussi le même système si vous passez par votre compte Nintendo, comme Pokémon GO ou Pikmin Bloom !
Faisiez-vous partie de celles et ceux qui se connectaient via Google ou Apple, et connaissez-vous votre mot de passe Nintendo ? Ne venez pas le partager avec nous, mais vous pouvez venir en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Nintendo (Japon), Nintendo (Australie)
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