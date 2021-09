Collectionneur de set LEGO Super Mario, attention au possible retrait de certains packs

Il faut créer de la place pour les nouveaux sets et certains packs de la première vague semblent sur la sellette, et risquent de voir leur production arrêtée. Si l'on en croit VGC, la boutique britannique de Lego va apparemment retirer trois sets Super Mario de la première vague. Il s'agit du set d'extension Boomer Bill Barrage (pour nous c'est la référence 71366 Ensemble d'extension Barrage de Bill Bourrins LEGO Super Mario), le set d'extension Whomp's Lava Trouble (Ensemble d'extension La forteresse de lave de Whomp - LEGO© Super Mario - 71364) et le set Builder Mario Power-Up Pack (LEGO® Super Mario™ 71373 Costume de Mario ouvrier).

Trois sets facilement accessibles actuellement chez nous (et peu couteux) mais qui risquent donc de disparaître assez vite des linéaires sans réassort, une fois le stock épuisé. Si vous êtes collectionneurs, vous savez donc ce qui vous reste à faire, avant que certaines personnes ne raflent le tout et ne proposent ces produits, relativement gadgets, à des prix nettement moins doux sur le net. Le reste de la première vague va-t-il subir le même sort ? Difficile de le dire pour le moment, avec une troisième vague arrivant, mais avec Nintendo, il faut s'habituer à se voir proposer des produits pour une durée limitée.