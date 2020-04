News Code: Realize - Future Blessings (Switch)

Aksys Games nous annonce la sortie ce jeudi 23 avril 2020 de son nouveau visual novel, Code : Realize - Future Blessings, qui fait suite à Code : Realize - Guardian of Rebirth, un visual novel salué par la critique. Second épisode de la franchise, nous retrouvons dans un Londres victorien version steampunk la jeune Cardia, qui souffre d'un mal mystérieux transformant son sang et son toucher en poison mortel. Pas simple de nouer ainsi des relations quand les soupirants sont nombreux.



Cardia continue à nouer des amitiés et à approfondir ses relations. Elle va devoir s'appuyer sur ses compagnons pour affronter les démons persistants de son passé. Poursuivie par la Garde Royale, enlevée par le gentleman voleur Arsène Lupin, Cardia va croiser différents personnages sortis de la littérature occidentale. Un cross-over étrange mais intéressant.

Si vous souhaitez vous plonger dans cet univers mais que le téléchargement de 5895 Mo vous effraie, bonne nouvelle, Code: Realisez - Future Blessings est disponible à la fois en édition standard et en édition spéciale Day One contenant un jeu de 8 cartes avec des personnages grande taille, un mini CD de la bande son avec des titres exclusifs de ~Future Blessings~, et un porte-clés exclusif en acrylique de 2" représentant Sisi le célèbre corgi capricieux du jeu.



Attention cependant, cette édition Day One n'est disponible qu'en 2000 exemplaires et ne sera pas refabriquée après épuisement des stocks. Les amateurs vont devoir faire vite pour commander leur exemplaire.



Le jeu est uniquement en anglais et coûte 39,99 € sur l'eShop.



Code:Realize ~Future Blessings~ Official Nintendo Switch Trailer 23/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : Aksys Games PR