Clap de fin pour Harry Potter: Wizards Unite, le Pokémon GO façon Poudlard

Même développeur, même formule, mais un accueil bien différent. Niantic a bien essayé d'appliquer à nouveau la recette Pokémon GO avec un autre univers tout aussi porteur mais n’a pas su susciter une seconde fois l’événement. Alors que le développeur vient tout juste de sortir son nouveau Pikmin Bloom, une sorte de Pokémon GO façon Pikmin réalisé avec le soutien de Nintendo, il nous annonce que s’en est fini d’Harry Potter: Wizards Unite.A compter du 6 décembre, l’application disparaîtra des stores et ses serveurs fermeront le mois suivant à la date du 31 janvier 2022. Malgré un bon accueil lors de sa sortie en 2019, le succès s’est vite arrêté. Alors que Pokémon GO aurait généré plus d’un milliard de dollars de recettes cette année seulement, Harry Potter: Wizards Unite n’a engendré “que” 40 millions de dollars depuis sa sortie.Parmi les raisons évoquées, celle de vouloir proposer plusieurs nouvelles expériences à compter de 2022 (la société travaillant actuellement sur un jeu Transformers et d’autres projets) et de se concentrer sur ses 9 autres productions mobiles, dont le tout jeune Pikmin Bloom. Notons que cette semaine Nintendo a également mis fin à Dr. Mario World, adaptation mobile de la série. La firme avait annoncé en juillet la fermeture du cabinet médical en raison de ses performances médiocres qui font de ce jeu le plus grand échec de Nintendo sur mobile.Source : Kotaku