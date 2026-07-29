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Clair Obscur: Expedition 33 sur Switch 2 : Sandfall évoque un gros défi technique
Le studio montpelliérain se dit toujours intéressé par un portage de son RPG multi-récompensé, mais prévient que l'exercice serait ardu, notamment à cause d'Unreal Engine 5.News
Résumé de cette actualité en 4 points :
Ce sera l'un des serpents de mer de l'année pour les possesseurs de Switch 2. Interrogé par le média Automaton, le studio montpelliérain Sandfall Interactive s'est de nouveau exprimé sur l'éventualité d'un portage de Clair Obscur: Expedition 33 sur la console de Nintendo. Et si l'envie est bien là, le ton reste pour le moins... prudent. Bien plus prudent que les propos de certains influenceurs qui prédisent une sortie du jeu en 2027. A lire les propos de Guillaume Broche, le directeur créatif du studio, et Tom Guillemin, les choses ne sont pas aussi simples qu'elles le paraissent...
Tom Guillermin parle sans détour d'un gros défi technique. Le studio a voulu réaliser un jeu magnifique, or la Switch 2 reste, sur le papier, moins puissante que la PlayStation 5 ou la Xbox Series X. Un point d'autant plus délicat à gérer que Sandfall demeure une petite structure, sans les armées de développeurs des grands éditeurs. Mais on aurait pu penser que Nintendo aurait mis les moyens pour aider le jeune studio à proposer son jeu sur Switch 2, il ne semble en être rien.
L'autre pierre d'achoppement porte un nom que les joueurs connaissent bien désormais : Unreal Engine 5. Broche confirme que de nombreuses fonctionnalités du moteur ne fonctionnent pas sur Switch 2. Son collègue Alan Reynaud évoque bien une piste, avec l'arrivée du Lumen Lite, une version allégée de la technologie d'éclairage d'Epic, plus facile à faire tourner. Mais ces évolutions prennent du temps à être déployées, et le studio compte suivre les mises à jour du moteur avant de trancher.
Ce discours prudent contraste toutefois avec les informations qui circulent en coulisses. L'insider NateTheHate, réputé fiable pour avoir notamment annoncé le remake d'Ocarina of Time, celui de Star Fox 64 ou encore l'arrivée de Metaphor: ReFantazio sur Switch 2, répète depuis janvier qu'un portage de Clair Obscur sortira bien avant la fin de l'année 2026. L'absence du jeu lors du dernier Nintendo Direct n'a rien fait pour calmer les spéculations, dans un sens comme dans l'autre.
Reste que, techniquement, l'affaire n'a rien d'impossible. Beaucoup de joueurs le soulignent, le jeu tourne déjà plus ou moins correctement sur la Xbox Series S et même sur le Steam Deck de Valve, une machine que la Switch 2 dépasse allègrement sur bien des aspects. Les récents portages soignés de Capcom, Square Enix ou Bandai Namco ont par ailleurs prouvé que la console pouvait accueillir de très gros jeux.
Faut-il le rappeler : Clair Obscur: Expedition 33 est une immense réussite, autant critique que commerciale. Ce RPG au tour par tour signé Sandfall, fierté du savoir-faire hexagonal, a été élu jeu de l'année 2025 et raflé une pluie de récompenses, dont quatre Pégases. Autant dire qu'une version Switch 2 serait accueillie à bras ouverts. Il faudra visiblement encore patienter, mais c'est une chose qu'on sait bien faire !
Et vous, aimeriez-vous découvrir Clair Obscur: Expedition 33 sur Switch 2 ? Croyez-vous à une annonce d'ici la fin de l'année ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Automaton, Eurogamer
- Sandfall Interactive confirme son intérêt pour une version Switch 2 de Clair Obscur: Expedition 33, sans rien annoncer pour l'instant.
- Le studio évoque un gros défi technique, la console étant moins puissante que la PS5 et la Xbox Series X.
- Unreal Engine 5 pose problème, plusieurs de ses fonctionnalités ne tournant pas sur Switch 2.
- En parallèle, un insider réputé affirme depuis janvier qu'un portage sortirait avant fin 2026, mais rien n'est officiel.
Ce sera l'un des serpents de mer de l'année pour les possesseurs de Switch 2. Interrogé par le média Automaton, le studio montpelliérain Sandfall Interactive s'est de nouveau exprimé sur l'éventualité d'un portage de Clair Obscur: Expedition 33 sur la console de Nintendo. Et si l'envie est bien là, le ton reste pour le moins... prudent. Bien plus prudent que les propos de certains influenceurs qui prédisent une sortie du jeu en 2027. A lire les propos de Guillaume Broche, le directeur créatif du studio, et Tom Guillemin, les choses ne sont pas aussi simples qu'elles le paraissent...
Un portage possible, mais compliquéGuillaume Broche résume ainsi la position du studio en une phrase : l'équipe cherche un moyen d'y parvenir, mais il est encore trop tôt pour annoncer quoi que ce soit. La suite de l'échange dévoile toutefois les obstacles bien concrets qui se dressent sur la route.
Tom Guillermin parle sans détour d'un gros défi technique. Le studio a voulu réaliser un jeu magnifique, or la Switch 2 reste, sur le papier, moins puissante que la PlayStation 5 ou la Xbox Series X. Un point d'autant plus délicat à gérer que Sandfall demeure une petite structure, sans les armées de développeurs des grands éditeurs. Mais on aurait pu penser que Nintendo aurait mis les moyens pour aider le jeune studio à proposer son jeu sur Switch 2, il ne semble en être rien.
L'autre pierre d'achoppement porte un nom que les joueurs connaissent bien désormais : Unreal Engine 5. Broche confirme que de nombreuses fonctionnalités du moteur ne fonctionnent pas sur Switch 2. Son collègue Alan Reynaud évoque bien une piste, avec l'arrivée du Lumen Lite, une version allégée de la technologie d'éclairage d'Epic, plus facile à faire tourner. Mais ces évolutions prennent du temps à être déployées, et le studio compte suivre les mises à jour du moteur avant de trancher.
Un discours qui n'a pas beaucoup bougéCeux qui suivent le dossier de près auront comme une impression de déjà-vu. Comme nous vous le rapportions dès mai 2025, Guillaume Broche expliquait déjà que le succès du jeu avait ouvert beaucoup de portes, et que le studio était en train d'évaluer ses options. Plus d'un an plus tard, on n'est donc pas vraiment plus avancé sur une éventuelle date.
Ce discours prudent contraste toutefois avec les informations qui circulent en coulisses. L'insider NateTheHate, réputé fiable pour avoir notamment annoncé le remake d'Ocarina of Time, celui de Star Fox 64 ou encore l'arrivée de Metaphor: ReFantazio sur Switch 2, répète depuis janvier qu'un portage de Clair Obscur sortira bien avant la fin de l'année 2026. L'absence du jeu lors du dernier Nintendo Direct n'a rien fait pour calmer les spéculations, dans un sens comme dans l'autre.
Reste que, techniquement, l'affaire n'a rien d'impossible. Beaucoup de joueurs le soulignent, le jeu tourne déjà plus ou moins correctement sur la Xbox Series S et même sur le Steam Deck de Valve, une machine que la Switch 2 dépasse allègrement sur bien des aspects. Les récents portages soignés de Capcom, Square Enix ou Bandai Namco ont par ailleurs prouvé que la console pouvait accueillir de très gros jeux.
Faut-il le rappeler : Clair Obscur: Expedition 33 est une immense réussite, autant critique que commerciale. Ce RPG au tour par tour signé Sandfall, fierté du savoir-faire hexagonal, a été élu jeu de l'année 2025 et raflé une pluie de récompenses, dont quatre Pégases. Autant dire qu'une version Switch 2 serait accueillie à bras ouverts. Il faudra visiblement encore patienter, mais c'est une chose qu'on sait bien faire !
Et vous, aimeriez-vous découvrir Clair Obscur: Expedition 33 sur Switch 2 ? Croyez-vous à une annonce d'ici la fin de l'année ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Automaton, Eurogamer
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