News Nintendo Switch 2 (Switch 2)

Clair Obscur: Expedition 33 sur Switch 2 : Sandfall évoque un gros défi technique

Le studio montpelliérain se dit toujours intéressé par un portage de son RPG multi-récompensé, mais prévient que l'exercice serait ardu, notamment à cause d'Unreal Engine 5.