News Children of Zodiarcs (Switch)

On vous conseille une nouvelle fois de jeter un coup d'oeil sur les dernières sorties des studios indépendants pour dénicher quelques titres prometteurs (et vous prouver qu'actuellement sur Nintendo Switch, on peut jouer à autre chose qu'Animal Crossing New Horizons, même si vous avez compris qu'au sein de l'équipe il y a de très grands fans de Marie).

Direction une production du studio Carboard Utopia qui nous propose un Tactical-RPG simple mais de qualité, salué lors de son arrivée sur PS4 et PC Steam en 2017, et désormais disponible depuis le 27 mars sur l'eShop Switch, avec interface en français (ouf). Une version physique est également disponible en édition très limitée sur le site de Red Art au tarif de 34,99 € (2800 exemplaires uniquement donc dépêchez-vous, pas de date de livraison pour le moment à cause des problèmes de production liés au Covid-19).

Si on vous parle de ce titre, c'est qu'il fait de gros appels aux amateurs de Final Fantasy Tactics, dont il reprend de nombreux aspects, dans le bon sens ! Nous nous retrouvons dans le monde de Lumus, avec une troupe d'orphelins : Nahmi, Pester, Brice, qui suivent les directives de leur chef : Zirchhoff, le seul adulte de leur bande.



Le monde de Lumus a connu jadis une terrible guerre et la fin d'une ère prospère. Les reliques de ce passé sont appelés les Zodiarcs, des artefacts aux pouvoirs très importants. Ces objets sont très convoités même s'ils ont la fâcheuse particularité de se nourrir des émotions de leurs hôtes. Les nobles de la ville muraille de Torus sont les seuls à pouvoir s'offrir le luxe de telles possessions et le reste du peuple vit dans les bas-fonds de la cité. C'est là que nous retrouvons notre bande d'orphelins, spécialisée dans divers petits larcins, qui cette fois vont jouer gros en allant voler un des artefacts.



Children of Zodiarcs - The First 38 Minutes on the Nintendo Switch 14/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Dernière une mise en bouche scénaristique classique mais tout à fait intéressante, on retrouve un Tactical-RPG respectant les codes du genre : déplacement sur un damier 3D, gestion de decks et de dés propres à chaque héros, dés que l'on pourra améliorer en cours de jeu. Chaque combat se fait sur le damier et vos déplacements se déroulent au tour par tour. Veillez à ne jamais vous retrouver le dos tourné face à un adversaire, qui pourrait vous frapper sans que vous puissiez répliquer.





Vous commencerez votre phase d'action en choisissant dans votre deck (constitué au maximum de 18 cartes) une carte à jouer, soit de capacité offensive ou défensive (pour se protéger). Puis vous choisissez votre direction finale de placement de fin de tour pour pouvoir réagir en cas d'attaque de l'ennemi.



Un titre très classique dans sa forme mais de grande qualité au niveau de ses scénarios. Les musiques composées par Vibe Avenue semblent également très réussies. Comptez suivant les premiers retours une bonne vingtaine d'heures de jeu.



Children of Zodiarcs - Launch Trailer - Nintendo Switch 14/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Prévoyez 1768 Mo d'espace sur votre console ou carte micro-SD. Le titre coûte 17,99 €.