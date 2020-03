News Pokémon GO (mobile)

Sensor Tower nous propose une nouvelle analyse qui indique, et on vous avoue notre surprise, que le chiffre d'affaires de Pokémon GO a nettement augmenté la semaine dernière, avec un revenu en hausse de 10 millions de dollars environ par rapport à une semaine normale. Ce graphique est assez édifiant à ce sujet :Alors que le tiers de l'Humanité est confinée chez elle, les joueurs ne semblent pas renoncer à Pokémon GO, un jeu qui pourtant fait la part belle à l'activité physique, au jeu en collaboration avec d'autres joueurs, etc. Bref, tout ce qui est devenu impossible depuis la mise en place du confinement.Pourtant, d'après Sensor Tower, Pokémon GO n'a pas été affecté par cette mise en pause de nos déplacements : sur la semaine du 16 mars 2020, la société spécialisée dans la performance des applications mobiles indique que le chiffre d'affaires de Pokémon GO a bondi à 23 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 66,7% par rapport à la semaine précédente.Niantic à mis en oeuvre beaucoup de changements pour faciliter le jeu des joueurs qui sont cloitrés chez eux en attendant que la première vague de l'épidémie passe, on vous en a d'ailleurs parlé dans cette news puis dans celle-ci Si par chance, vous avez un PokéStop près de chez vous, il est finalement relativement facile de continuer à jouer, encore faut-il avoir assez de PokéBalls pour capturer tous les Pokémon qui apparaissent dans la nature, ceux-ci étant désormais beaucoup plus nombreux qu'auparavant.