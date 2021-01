Une petite brève pour signaler un produit étonnant en dehors de notre périmètre Nintendo. Si vous aimez la licence Final Fantasy et que vous cherchez actuellement à vous équiper d'une barre sonore pour enjoliver le rendu sonore de votre téléviseur, Panasonic a peut-être présenté lors du CES 2021 le produit dont vous rêviez. En customisant sa barre SoundSlayer SC-HTB01 (294 $ à la base pour l'édition classique) pour nous proposer une édition spéciale Final Fantasy XIV Online, vous allez peut-être avoir les yeux sortant de la tête.



Au programme, une barre de son 2.1 canaux, prenant en charge les formats Dolby Atmos, DTS:X et DTS : Virtual X, et dotée de trois modes sonores de jeu, chacun étant réglé par l'équipe s'étant chargée du rendu sonore de Final Fantasy XIV Online. Le mode "First-Person Shooter" fournit une "localisation audio précise" afin que vous puissiez mieux entendre les sons subtils tels que les bruits de pas ou les armes en cours de chargement. Le mode "voix" sélectionne des voix humaines pour améliorer la clarté du dialogue, et le mode "jeu de rôle" est optimisé pour ....Final Fantasy XIV Online.



Barre de son Gaming Panasonic HTB01 Sound Slayer - Final Fantasy® XIV Online 01/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Seule inconnue pour le moment, c'est le tarif de cette édition spéciale, qui sera disponible en quantité limitée et bien sûr la date de disponibilité dans les boutiques. Nous en connaissons quelque uns qui range actuellement leur salon pour placer du mieux possible une grosse console Sony qui pourraient être très intéressés par ce produit. Cela permet déjà d'obtenir un rendu sonore efficace avec sa télévision, sans avoir à investir des mille et des cents. Bon, cela ne vaudra tout de même jamais une bonne configuration de grosses enceintes. Mais se faire l'un des petits Final Fantasy existant sur Switch avec cette barre sonore ou un petit KINGDOM HEARTS Melody of Memory, on ne dit pas non.





Pour découvrir l'interview de Go Kinuya (Concepteur sonore à SQUARE ENIX) et de Masayoshi Soken (Directeur du son et composeur à SQUARE ENIX), expliquant leur travail sur cette barre sonore, lancez-vous sur la page dédiée du site Panasonic . L'interview est en français.





« Le passage d’un mode à l’autre, en fonction du jeu, crée une expérience pleine d’intensité, de tension et un niveau élevé de réalité, quel que soit le style de jeu préféré du consommateur. Les utilisateurs peuvent apprécier les jeux vidéo et les films avec un son puissant et immersif en plaçant simplement les haut-parleurs devant un écran de PC ou de télévision sans obstruer la vue » explique Panasonic.