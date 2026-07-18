Castlevania: Belmont's Curse arrive le 15 octobre sur Switch

Castlevania: Belmont's Curse Announcement Trailer (PEGI) | KONAMI Retrouvez la vidéo sur YouTube

La famille Belmont n'aura pas de retard sur Nintendo Switch ! Konami et Evil Empire ont confirmé la date de sortie de Castlevania: Belmont’s Curse sur Nintendo Switch. Le jeu sortira le 15 octobre 2026.Il y a quelques semaines Konami avait semé le doute en annonçant la date du 15 octobre pour tous les supports, sauf la Nintendo Switch, en indiquant vaguement que la date de sortie sur la console hybride serait communiquée ultérieurement.Sans vraiment donner davantage de précision, nous avons au moins la confirmation aujourd'hui que le jeu sur Switch n'aura pas de retard !Pour rappel, Castlevania: Belmont's Curse est développé par le studio français Evil Empire, qui est déjà derrière le jeu Dead Cells, qui avait collaboré avec Konami à l'occasion d'un DLC dédié à Castlevania.Rendez-vous donc le 15 octobre pour découvrir Castlevania: Belmont's Curse sur Switch. Le jeu sera également compatible Switch 2 (sans qu'une édition dédiée ne soit pour le moment annoncée).