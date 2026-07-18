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Castlevania: Belmont's Curse Disponible sur Switch
News Castlevania: Belmont's Curse (Switch)

Castlevania: Belmont's Curse arrive le 15 octobre sur Switch

Le prochain jeu Castlevania arrivera sur Nintendo Switch en même temps que sur les autres consoles, cet automne.

News
La famille Belmont n'aura pas de retard sur Nintendo Switch ! Konami et Evil Empire ont confirmé la date de sortie de Castlevania: Belmont’s Curse sur Nintendo Switch. Le jeu sortira le 15 octobre 2026.

Il y a quelques semaines Konami avait semé le doute en annonçant la date du 15 octobre pour tous les supports, sauf la Nintendo Switch, en indiquant vaguement que la date de sortie sur la console hybride serait communiquée ultérieurement.

Sans vraiment donner davantage de précision, nous avons au moins la confirmation aujourd'hui que le jeu sur Switch n'aura pas de retard !
Castlevania: Belmont's Curse Announcement Trailer (PEGI) | KONAMI
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Pour rappel, Castlevania: Belmont's Curse est développé par le studio français Evil Empire, qui est déjà derrière le jeu Dead Cells, qui avait collaboré avec Konami à l'occasion d'un DLC dédié à Castlevania.

Rendez-vous donc le 15 octobre pour découvrir Castlevania: Belmont's Curse sur Switch. Le jeu sera également compatible Switch 2 (sans qu'une édition dédiée ne soit pour le moment annoncée).
Commentaires sur l'article

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bahascaux
Cool, j'ai hâte de voir ce que ça donne en main.
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