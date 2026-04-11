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Cartouches Switch 2 : un fournisseur clé de Nintendo arrête la ROM
Macronix, qui fabrique les puces des cartouches Switch depuis des années, abandonne la ROM. Pas de panique pour nos cartouches... mais le signal tombe bien mal.News
Résumé de cette actualité en quatre points :
Vous êtes plutôt jeu en boîte bien rangé sur l'étagère, ou vous avez opté pour le tout dématérialisé ? Si vous êtes de la première équipe, cette nouvelle risque de vous faire froncer les sourcils. Macronix, l'un des principaux fabricants des puces ROM qui équipent les cartouches de la Switch, a décidé de jeter l'éponge sur ce marché.
L'info a été repérée par l'analyste David Gibson dans les derniers résultats financiers du groupe taïwanais. Macronix ne prévoit plus aucun nouveau produit ROM et va concentrer sa production sur les mémoires NOR et eMMC, son président évoquant des capacités de production limitées.
Cette activité ne pèse plus grand-chose dans les résultats du géant : la ROM ne représente plus que 5% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, contre 26% un an plus tôt. Difficile de garder une ligne de production pour une activité qui fond à ce rythme...
Nintendo avait d'ailleurs été clair il y a quelques semaines : Nintendo n'a aucun projet d'abandonner le physique, nous assurait alors Bill van Zyll, vice-président de Nintendo Amérique latine.
Ce départ de Macronix vous inquiète-t-il pour l'avenir des jeux physiques sur Switch 2 ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : David Gibson, NintendoLife
- Macronix annonce la fin de la production de ROM
Il s'agit pourtant du fournisseur historique des puces mémoire des cartouches Switch
- Le groupe taïwanais se recentre sur d'autres mémoires plus rentables
- Nintendo travaille avec d'autres fabricants
Vous êtes plutôt jeu en boîte bien rangé sur l'étagère, ou vous avez opté pour le tout dématérialisé ? Si vous êtes de la première équipe, cette nouvelle risque de vous faire froncer les sourcils. Macronix, l'un des principaux fabricants des puces ROM qui équipent les cartouches de la Switch, a décidé de jeter l'éponge sur ce marché.
L'info a été repérée par l'analyste David Gibson dans les derniers résultats financiers du groupe taïwanais. Macronix ne prévoit plus aucun nouveau produit ROM et va concentrer sa production sur les mémoires NOR et eMMC, son président évoquant des capacités de production limitées.
Cette activité ne pèse plus grand-chose dans les résultats du géant : la ROM ne représente plus que 5% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, contre 26% un an plus tôt. Difficile de garder une ligne de production pour une activité qui fond à ce rythme...
Mais pas de panique pour nos cartouchesOn peut toutefois souffler un bon coup. Macronix n'est pas le seul fabricant de cartouches avec lequel travaille Nintendo, et David Gibson estime qu'il n'y a pas encore lieu de s'inquiéter pour l'avenir des jeux physiques. Le fournisseur aurait aussi produit des puces pour les cartouches Switch 2, selon Nintendo Everything, mais rien n'indique que les sorties en boîte vont se raréfier du jour au lendemain.
Nintendo avait d'ailleurs été clair il y a quelques semaines : Nintendo n'a aucun projet d'abandonner le physique, nous assurait alors Bill van Zyll, vice-président de Nintendo Amérique latine.
Le dématérialisé gagne du terrainReste que le contexte n'aide pas. Le numérique aurait représenté 61,5 % des ventes de logiciels de Nintendo d'avril à juin, contre 59,3 % un an plus tôt. Les Cartes Clé de jeu, ces boîtes qui ne contiennent qu'une clé de téléchargement, se multiplient aussi, et ne sont pas toujours à notre avantage, comme le montre cette histoire de cartouches complètes impossibles une fois la GKC commercialisée. Si les puces mémoire de type ROM deviennent plus rares ou plus chères, on voit mal les éditeurs ne pas succomber davantage à cette solution peu onéreuse en dépit de l'horrible logo affiché sur le devant des jaquettes.
Ce départ de Macronix vous inquiète-t-il pour l'avenir des jeux physiques sur Switch 2 ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : David Gibson, NintendoLife
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