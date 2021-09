[Carnet noir] Mick McGinty, l'illustrateur de la jaquette de Street Fighter II, est décédé

Mick McGinty's son just announced on Facebook that his father has passed away. He had made several video game-related illustrations in the 90s, including for Street Fighter II, Streets of Rage 2 and 3, Kid Chameleon and Shining Force.

Thread:⬇️

website:https://t.co/b127cu6x4u pic.twitter.com/vUJCIcxlzT — VGDensetsu (@VGDensetsu) September 19, 2021

S'il y a bien une jaquette que l'on reconnait entre toutes; c'est celle-là : la jaquette de Streep Fighter II sur Super Nintendo. Son illustrateur s'appelait Mick McGinty, et nous avons appris aujourd'hui sa disparition.Quand on regarde son site, on prend conscience de l'immense contribution de cet artiste à la culture contemporaine, même si les joueurs des années 1990 se souviendront donc surtout de son travail pour la jaquette de SF2 sur SNES.Capcom, conscient du potentiel éternel de son travail, lui confiera ensuite les jaquettes de Street Fighter II: Champion Edition (Megadrive), Street Fighter II Tubro (SNES) et Super Street Fighter II. Il signera ensuite les jaquettes de Streets of Rage 2 et 3, puis de Kid Chameleon et Shining Force, peut-on lire sur NintendoLife (voire sources) qui nous propose par ailleurs ce tweet qui vaut bien mille mots :Son témoignage dans le documentaire financé sur Indiegogo, Here comes a new challenger, sera désormais d'autant plus apprécié qu'il s'agira de sa dernière apparition publique. Nos pensées à son fils, Jobey, et à sa famille en ces jours difficiles.Source : Carinbridge via NintendoLife