Japanese Nintendo est un site qui nous a informés régulièrement de différentes actualités en provenance du Soleil-levant. Fruit du labeur de Brian Cooper, qui tenait avec une cadence de forçat le compte pour apporter des nouvelles toutes fraiches japonaises aux amateurs de Nintendo du monde entier, c'est avec grande tristesse que nous avons appris il y a quelques jours son décès, remontant en fait au 27 novembre 2020.





Brian avait indiqué il y a quelques mois que son site allait se mettre au ralenti, évoquant des soucis pour continuer à le faire fonctionner correctement. Alors que nous pensions que ces soucis étaient d'ordre uniquement financier et d'organisation, nous avons appris un peu plus tard, malgré sa discrétion et sa pudeur sur le sujet, que Brian était malade.





Jusqu'au bout , Brian a continué a tweeté des informations, et des questions autour de son silence depuis son dernier tweet ont donc connu une épilogue tragique. Si nous ne savons pas précisément ce qui s'est passé, nous sommes tristes et saluons le travail passionné de Brian durant toutes ces années. R.I.P Brian et nos condoléances à tous ses proches.