News Captain Tsubasa : Rise of New Champions (Switch)

Captain Tsubasa: Rise Of New Champions - Story Mode Trailer - PS4/PC/SWITCH 19/02/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'intérêt des joueurs et des fans de la licence ne cesse de grandir depuis l'annonce de Captain Tsubasa : Rise of New Champions. Bandai Namco semble en être bien conscient et répond à l'attente des joueurs par une vidéo qui s'attarde sur le mode histoire du jeuA noter que le trailer est sous-titré Character Trailer pour les joueurs américains, même s'il s'agit du même trailer.On peut y voir les personnages et techniques bien connus du manga et de l'animé, et il faut bien avouer que le titre semble retranscrire l'ambiance de la série (en espérant que les matches ne durent pas aussi longtemps qu'à l'époque du Club Dorothée quand même).Le jeu est attendu pour quelque part en 2020, et on ne manquera d'en reparler sur PN.