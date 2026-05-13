Captain Tsubasa prolonge la coupe du monde sur Nintendo Switch !

[Français] CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS | Story Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après un Captain Tsubasa : Rise of New Champions sorti en 2020, Olivier Aton et ses coéquipiers reviennent sur la console de Nintendo 6 ans jour pour jour !Si le Japon a peu de chances de remporter la coupe du monde cet été, vous pourrez toutefois vous rattraper avec le nouvel opus intitulé Captain Tsubasa 2 : World Fighters. Vous devrez donc patienter jusqu'au 28 août pour gouter à la nouvelle adaptation vidéoludique développée par Tamsoft et édité par Bandai Namco Entertainment. Gageons que nous aurons à coup sur le privilège d’y jouer en juillet prochain sur le stand Bandai de la Japan Expo.Le jeu reprendra la trame scénaristique du manga de Yōichi Takahashi en suivant Tsubasa Ozora depuis les qualifications en championnat d'Asie jusqu'à la coupe du monde Junior. Nous retrouverons les emblématiques mais un brin kitchs représentants de l'équipe de France en la personne de Pierre Alcide mais également Karl-Heinz Schneider capitaine de l'équipe d'Allemagne. Au programme, des actions toujours plus irréalistes, des animaux en pagaille à en faire pâlir un zoo et des combinaisons laissant les meilleurs gymnastes sur le banc de touche !Captain Tsubasa 2 : World Fighters est prévu le 28 août 2026 sur Nintendo Switch et cerise sur le gâteau car les précommandes vous donneront accès au maillot du Japon que les joueurs porteront pendant le mondial 2026 ! On vous laisse avec le trailer qui en dévoile déjà pas mal sur le titre qui s'annonce décoiffant !