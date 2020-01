News Captain Tsubasa : Rise of New Champions (Switch)

CAPTAIN TSUBASA: Rise of New Champions - Announcement Trailer 21/01/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Fans de football totalement irréaliste, de terrains nécessitant trois heures à traverser tout en se torturant l'esprit de questions philosophiques ou de buts totalement infaisables en évoquant des esprits magiques, réjouissez-vous.Bandai Namco a mis en ligne ce mardi le premier bande annonce pour son prochain titre multi consoles dédié à Captain Tsubasa. Au programme un ballon, mais aussi les meilleurs personnages de la série sous le maillot de l'équipe japonaise dans un titre sobrement intitulé Captain Tsubasa: Rise of new Champions. Bref que du beau monde qui se prépare à débarquer sur Switch.Dans un style qui semble assez fidèle au manga, il est possible de découvrir Captain Tsubasa et ses partenaires affronter des équipes internationales en mode arcade. Pas de vraie date de sortie pour le moment. Seule certitude ce sera bien en 2020 pour une sortie mondiale.Mais impossible pour le moment de savoir si les doubleurs français de la série seront eux-aussi de la partie.Source: Nintendo Enthusiast