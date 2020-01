Capcom a lancé des promotions sur 19 titres de son catalogue Switch, avec évidemment des réductions sur les séries Resident Evil, Street Fighter ou Mega Man. N'espérez cependant pas de réductions sur les titres les plus récents comme les épisodes 5 ou 6 de la saga Resident Evil , mais il y a néanmoins de quoi faire avec des réductions allant jusqu'à 60%.Voici la liste complète que vous puissiez faire votre choix :Capcom Beat 'Em Up Bundle 50% 9.99€Devil May Cry 25% 14.99€Devil May Cry 2 25% 14.99€Dragon's Dogma: Dark Arisen 34% 19.79€Mega Man 11 50% 14.99€Mega Man Legacy Collection 34% 9.89€Mega Man Legacy Collection 2 34% 9.89€Mega Man X Legacy Collection 50% 9.99€Mega Man X Legacy Collection 2 50% 9.89€Monster Hunter Generations Ultimate 50% 24.99€OKAMI HD 40% 11.99€Onimusha: Warlords 40% 11.99€Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy 34% 19.79€Resident Evil 50% 14.99€Resident Evil 0 50% 14.99€Resident Evil 4 34% 19.79€Resident Evil Revelations 50% 9.99€Resident Evil Revelations 2 60% 9.99€Street Fighter 30th Anniversary Collection 60% 19.99€Direction le Nintendo eShop si un titre vous fait envie, et ce avant le 27 janvier 2020 pour cette vague de promotions exclusives à l'Europe.