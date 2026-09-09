[Nintendo Direct] Capcom annonce des jeux Monster Hunter, Resident Evil et Mega Man à venir !
Capcom continue de multiplier les sorties sur Switch 2 ! Aujourd’hui, 5 titres ont été annoncés par la firme japonaise, et on ne parle pas seulement de portages…
Monster Hunter Wilds et son DLC débarquent sur Switch 2 !L’annonce d'ouverture de cette présentation n’était autre que celle de l’arrivée de Monster Hunter Wilds sur Switch 2, dès le 4 décembre. Son DLC, Ascendance, sera aussi disponible sur la console dès sa sortie, programmée pour l’année prochaine.
Naturellement, toutes les mises à jour du jeu sont incluses dans ce portage, qui bénéficie également de l’ajout d’un mode multijoueur en coopération locale, permettant de réunir jusqu’à 4 chasseurs dans votre groupe.
Voici la bande-annonce de présentation :
3 jeux Resident Evil annoncésEn plus de Monster Hunter Rise, Capcom a confirmé l’arrivée des remakes de Resident Evil 2, Resident Evil 3 et Resident Evil 4, sur Switch 2. Malheureusement, malgré une annonce commune, on parle bien entendu de 3 jeux vendus séparément, respectivement Resident Evil 2 dans sa version Deluxe, Resident Evil 3 dans sa version classique et Resident Evil 4 dans sa version Gold.
Les trois jeux seront tous disponibles le 16 octobre en version numérique, puis le 29 janvier en version physique. Voici la bande-annonce de présentation :
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