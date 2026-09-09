[Nintendo Direct] Capcom annonce des jeux Monster Hunter, Resident Evil et Mega Man à venir !

Monster Hunter Wilds et son DLC débarquent sur Switch 2 !

Monster Hunter Wilds - Sortie le 4 décembre (Nintendo Switch 2) Retrouvez la vidéo sur YouTube

3 jeux Resident Evil annoncés

Trois remakes de jeux Resident Evil arrivent sur Nintendo Switch 2 ! Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mega Man est de retour !

Mega Man: Dual Override - Nintendo Direct 9.9.2026 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L’annonce d'ouverture de cette présentation n’était autre que celle de l’arrivée de Monster Hunter Wilds sur Switch 2, dès le 4 décembre. Son DLC, Ascendance, sera aussi disponible sur la console dès sa sortie, programmée pour l’année prochaine.Naturellement, toutes les mises à jour du jeu sont incluses dans ce portage, qui bénéficie également de l’ajout d’un mode multijoueur en coopération locale, permettant de réunir jusqu’à 4 chasseurs dans votre groupe.Voici la bande-annonce de présentation :En plus de Monster Hunter Rise, Capcom a confirmé l’arrivée des remakes de Resident Evil 2, Resident Evil 3 et Resident Evil 4, sur Switch 2. Malheureusement, malgré une annonce commune, on parle bien entendu de 3 jeux vendus séparément, respectivement Resident Evil 2 dans sa version Deluxe, Resident Evil 3 dans sa version classique et Resident Evil 4 dans sa version Gold.Les trois jeux seront tous disponibles le 16 octobre en version numérique, puis le 29 janvier en version physique. Voici la bande-annonce de présentation :Annoncé il y a quelques mois sur les autres supports, le nouvel opus de la saga Mega Man sera également disponible sur Nintendo Switch 2. Intitulé Mega Man: Dual Override, il sortira au cours de l’automne 2027. Notez qu’avec le jeu, Capcom sortira 2 Amiibo, à l’effigie de Mega Man et Proto Man, les deux protagonistes de ce nouvel opus.Voici la bande-annonce de présentation :