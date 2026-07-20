Call of Duty: Modern Warfare 4 aura une bêta ouverte sur Switch 2
Activision a détaillé le calendrier des bêtas de son FPS. La Switch 2 aura droit à sa session ouverte du 28 août au 1er septembre, avant la sortie du jeu le 23 octobre.News
- Call of Duty: Modern Warfare 4 disposera d'une bêta ouverte sur Switch 2, du 28 août au 1er septembre.
- Une première bêta se tiendra le week-end précédent, mais uniquement pour les précommandes PS5, Xbox et PC : la Switch 2 n'y est pas éligible.
- Les réservations de la version Switch 2 ouvriront le 26 août, avec plus de détails à cette occasion.
- Le jeu sort le 23 octobre sur Switch 2, le même jour que sur les autres plateformes.
Les amateurs de FPS sur Switch 2 vont pouvoir se faire la main avant tout le monde, ou presque. Activision a dévoilé le calendrier des phases de test de Call of Duty: Modern Warfare 4, et la console de Nintendo n'est pas oubliée. Elle aura droit à sa propre bêta ouverte, programmée du 28 août au 1er septembre.
Mark your calendars—@CallofDuty Modern Warfare 4 pre-orders for Nintendo Switch 2 start Aug 26!— Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 20, 2026
You can also jump into the Modern Warfare 4 Open Beta Weekend starting Aug 28! No pre-order is required to participate.
Stay tuned for more info! pic.twitter.com/ybGLgA1TKZ
Une bêta ouverte, mais un peu après les autresSoyons précis, car le calendrier est un brin retors. Il y aura en réalité deux bêtas. La première se tiendra le week-end précédent, à partir du 21 août, mais elle sera réservée à celles et ceux qui ont précommandé le jeu sur PS5, Xbox Series X/S et PC. Sur ce coup, la Switch 2 n'est pas conviée.
C'est donc à partir du 28 août que les joueurs Switch 2 pourront enfin s'y mettre, dans le cadre de la bêta ouverte à tous, et jusqu'au 1er septembre. Un léger décalage, donc, mais rien de dramatique pour une machine qui a longtemps été privée de ce genre de rendez-vous.
Comme on vous l'indiquait lors de l'officialisation de la version Switch 2, il s'agit du premier Call of Duty sur une console Nintendo depuis Ghosts en 2013, et cette fois sans traitement de seconde zone sur le fond, avec cross-play et souris Joy-Con 2 à la clé.
À noter que les réservations de la version Switch 2 ouvriront le 26 août, et qu'Activision promet de communiquer davantage sur cette mouture à l'approche de cette date. De quoi, on l'espère, en apprendre plus sur les performances techniques du portage confié au studio Digital Legends.
Ce que contiendra cette bêtaCôté contenu, il y aura de quoi faire. La bêta donnera accès à plusieurs cartes et modes multijoueur, à une sélection d'Opérateurs et à un maximum de 19 armes à débloquer. Les formats iront du petit affrontement en 3 contre 3 aux grandes batailles tactiques avec chars d'assaut. On y retrouvera des modes classiques comme Recherche et Destruction, le tout nouveau mode Kill Block, ainsi qu'un parcours d'entraînement dédié à la mobilité.
Avant cela, les curieux pourront se mettre en appétit avec le Call of Duty: Next, un événement programmé le 21 août. Au menu, du gameplay en direct, un point détaillé sur le contenu multijoueur du jeu et quelques nouvelles révélations, le tout juste avant le coup d'envoi des bêtas.
Pour rappel, Call of Duty: Modern Warfare 4 sortira le 23 octobre 2026 sur Switch 2, en même temps que sur PS5, Xbox Series X/S et PC. Reste désormais à voir ce que vaudra la bête une fois la manette, ou la souris, en main.
Et vous, comptez-vous tester cette bêta de Modern Warfare 4 sur Switch 2 ? Le retour de Call of Duty chez Nintendo vous emballe-t-il ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Activision, Nintendo Everything
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