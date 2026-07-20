News Call of Duty Modern Warfare 4 (Switch 2)

Call of Duty: Modern Warfare 4 aura une bêta ouverte sur Switch 2

Activision a détaillé le calendrier des bêtas de son FPS. La Switch 2 aura droit à sa session ouverte du 28 août au 1er septembre, avant la sortie du jeu le 23 octobre.