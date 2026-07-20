Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Mon attente

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.

    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Call of Duty Modern Warfare 4 A paraître sur Switch 2 le 26/10/2026
News Call of Duty Modern Warfare 4 (Switch 2)

Call of Duty: Modern Warfare 4 aura une bêta ouverte sur Switch 2

Activision a détaillé le calendrier des bêtas de son FPS. La Switch 2 aura droit à sa session ouverte du 28 août au 1er septembre, avant la sortie du jeu le 23 octobre.

News
Résumé de cette actualité en 4 points :
  • Call of Duty: Modern Warfare 4 disposera d'une bêta ouverte sur Switch 2, du 28 août au 1er septembre.
  • Une première bêta se tiendra le week-end précédent, mais uniquement pour les précommandes PS5, Xbox et PC : la Switch 2 n'y est pas éligible.
  • Les réservations de la version Switch 2 ouvriront le 26 août, avec plus de détails à cette occasion.
  • Le jeu sort le 23 octobre sur Switch 2, le même jour que sur les autres plateformes.

Les amateurs de FPS sur Switch 2 vont pouvoir se faire la main avant tout le monde, ou presque. Activision a dévoilé le calendrier des phases de test de Call of Duty: Modern Warfare 4, et la console de Nintendo n'est pas oubliée. Elle aura droit à sa propre bêta ouverte, programmée du 28 août au 1er septembre.

Une bêta ouverte, mais un peu après les autres

Soyons précis, car le calendrier est un brin retors. Il y aura en réalité deux bêtas. La première se tiendra le week-end précédent, à partir du 21 août, mais elle sera réservée à celles et ceux qui ont précommandé le jeu sur PS5, Xbox Series X/S et PC. Sur ce coup, la Switch 2 n'est pas conviée.

C'est donc à partir du 28 août que les joueurs Switch 2 pourront enfin s'y mettre, dans le cadre de la bêta ouverte à tous, et jusqu'au 1er septembre. Un léger décalage, donc, mais rien de dramatique pour une machine qui a longtemps été privée de ce genre de rendez-vous.

Comme on vous l'indiquait lors de l'officialisation de la version Switch 2, il s'agit du premier Call of Duty sur une console Nintendo depuis Ghosts en 2013, et cette fois sans traitement de seconde zone sur le fond, avec cross-play et souris Joy-Con 2 à la clé.

À noter que les réservations de la version Switch 2 ouvriront le 26 août, et qu'Activision promet de communiquer davantage sur cette mouture à l'approche de cette date. De quoi, on l'espère, en apprendre plus sur les performances techniques du portage confié au studio Digital Legends.

Ce que contiendra cette bêta

Côté contenu, il y aura de quoi faire. La bêta donnera accès à plusieurs cartes et modes multijoueur, à une sélection d'Opérateurs et à un maximum de 19 armes à débloquer. Les formats iront du petit affrontement en 3 contre 3 aux grandes batailles tactiques avec chars d'assaut. On y retrouvera des modes classiques comme Recherche et Destruction, le tout nouveau mode Kill Block, ainsi qu'un parcours d'entraînement dédié à la mobilité.

Avant cela, les curieux pourront se mettre en appétit avec le Call of Duty: Next, un événement programmé le 21 août. Au menu, du gameplay en direct, un point détaillé sur le contenu multijoueur du jeu et quelques nouvelles révélations, le tout juste avant le coup d'envoi des bêtas.

Pour rappel, Call of Duty: Modern Warfare 4 sortira le 23 octobre 2026 sur Switch 2, en même temps que sur PS5, Xbox Series X/S et PC. Reste désormais à voir ce que vaudra la bête une fois la manette, ou la souris, en main.

Et vous, comptez-vous tester cette bêta de Modern Warfare 4 sur Switch 2 ? Le retour de Call of Duty chez Nintendo vous emballe-t-il ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !

Sources : Activision, Nintendo Everything
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

bahascaux
cool ça permettra de voir si ça vaut le coup sur Switch.
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - La Switch 2 a un an !
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil