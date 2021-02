News Codemasters

Galerie images 19/02/2021

EA, premier éditeur de jeux de course dans le monde

« L'union des équipes talentueuses d'Electronic Arts et de Codemasters marque le début d’une nouvelle ère passionnante pour les jeux et le contenu de course automobile. La communauté des fans de course automobile continue de se développer à travers le monde et les franchises de notre portfolio combiné nous permettront de créer de nouvelles expériences innovantes et de proposer à encore plus de joueurs toute l’excitation du sport automobile. Nos équipes constitueront un acteur mondial de premier ordre dans le domaine des jeux de course automobile, avec des jeux incroyables pour les joueurs sur toutes les plateformes, et nous avons hâte de commencer. » Andrew Wilson, PDG d’Electronic Arts.

« Ce jour marque une étape importante dans l’histoire de Codemasters et un moment passionnant pour nos employés et nos joueurs. Ce partenariat avec EA permettra à nos équipes d'amener nos franchises à succès à un nouveau niveau et de toucher un vaste public mondial grâce à leur réseau de joueurs. Ensemble, nous pouvons redéfinir l'univers des jeux de course automobile afin de créer des expériences encore plus captivantes pour les fans de course automobile du monde entier. » Frank Sagnier, PDG de Codemasters.

C’est officiel, Codemasters devient aujourd’hui une filiale du géant Electronic Arts. Et pourtant, c’était au début à Take-Two que le studio devait s’associer. Souvenez-vous, en novembre dernier, Take-Two Interactive annonce racheter Codemasters pour la somme de 819,6 millions d'euros (994,91 millions de dollars).Ce n’est que le mois suivant qu’ EA débarque dans la course et propose de son côté de racheter le studio pour 987,4 millions d’euros (soit 1.2 milliards de dollars). Le rachat devait être effectif durant le premier trimestre de cette année et EA annonce aujourd’hui la finalisation du processus.Cependant, au moment de l’acceptation de cette nouvelle offre, rien ne garantissait que Take-Two ne surenchérisse pas à cette offre. En effet, il faudra attendre un mois encore pour voir l’éditeur annoncer officiellement rentrer dans la voie des stands , laissant EA seul sur le circuit. Il y a quelques semaines, le PDG de T2, Strauss Zelnick, n’a d’ailleurs pas manqué d’exprimer sa déception à ce sujet. Néanmoins, ce duel entre les deux géants était aussi symbolique. Il y a un peu plus de dix ans, Electronic Arts avait tenté par tous les moyens de racheter T2. Et quand on vous dit tous les moyens, c’est vraiment que tous les coups étaient envisagés, y compris les plus fourbes. Mais nous ne nous étalerons pas plus sur cette affaire digne d'un scenario à succès du 7ème art, si vous souhaitez en savoir plus sur cette histoire, nous vous avons invitons plutôt à lire le dossier que nous vous avons proposé sur le sujet. Depuis de nombreuses années, Codemasters s’est spécialisé dans le genre des jeux de course et en est devenu le maître.ou encore, l’étendue des franchises de Codemasters est vraiment très vaste, d'où son titre de premier éditeur de jeux de course dans le monde.Avec ce rachat, EA devient désormais le possesseur de toutes ces franchises, qui viennent s’ajouter aux séries, Burnout et Real Racing (mobile) qu'il possédait déjà.A lire aussi : Test de Need for Speed Hot Pursuit Remastered Grâce à ce rachat, plusieurs de ces franchises vont par ailleurs agrémenter les rangs de la marque EA Sports. Les jeux Formula 1 et WRC notamment feront partie intégrante de cette marque qui leur permettra de continuer leur croissance déjà très importante. Les franchises se tiendront donc aux côtés des licences NHL, NFL ou encore FIFA, déjà très fructueuses pour EA.