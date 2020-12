News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

24 décembre : le jour de la visite de Rodolphe

C'est le 24 décembre ! Alors que certains d'entre-vous s'impatient sans doute d'ouvrir leurs cadeaux ce soir ou demain matin au réveil, il y a certaines personnes qui vous attendent avec impatience dans Animal Crossing: New Horizons pour célébrer le Jour des Cadeaux !C'est aujourd'hui en effet que Rodolphe arrive sur votre île et il vous demandera de l'aider dans la distribution des cadeaux à l'ensemble de vos habitants. Tout d'abord, il va vous donner le plan pour réaliser du papier cadeau. Il faudra en réaliser trois à l'aide de trois boules de Noël de chaque couleur que vous aurez pu récupérer en secouant les cèdres présents sur votre île.Après avoir réalisé cela, Rodolphe vous confie un sac de cadeaux et votre mission sera d'aller donner un cadeau à chaque habitant. Après avoir réalisé les différents objectifs, vous aurez débloqué les récompenses suivantes :- Plan Papiers cadeau festifs : parlez à Rodolphe.- Lot de chaussettes festives : apportez 3 papiers cadeau festifs à Rodolphe.- Sac à cadeaux : apportez 3 papiers cadeau festifs à Rodolphe.- Plan Pile de cadeaux : parlez à Rodolphe après avoir offert un cadeau à la moitié des villageois.- Traîneau du jour des cadeaux : parlez à Rodolphe après avoir offert un cadeau à chacun des villageois.- Photo de Rodolphe : placez le lot de chaussettes festives sur un mur de votre maison et récupérez la photo de Rodolphe le lendemain, le 25 décembre uniquement.En ce merveilleux Jour des Cadeaux, il ne vous reste plus qu'à démarrer Animal Crossing: New Horizons et aller vite parler à Rodolphe. Il vous attend et sera présent sur votre île jusqu'a 5h du matin, le 25 décembre. Et si vous avez encore un peu de temps aujourd'hui, pourquoi ne pas en profiter pour découvrir notre guide sur l'arrivée de l'hiver dans Animal Crossing: New Horizons avec neige, flocons et bonshommes de neige !A lire aussi : le sommaire de notre grand guide ACNH