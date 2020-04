News Burnout Paradise Remastered (Switch)

À travers 8 packs de contenu supplémentaire, et grâce à plus de 130 véhicules, à des lieux inédits à explorer tels que Big Surf Island, et aux centaines de défis en ligne, vous allez vivre les cascades dopées à l’octane et les destructions tous azimuts de l’un des meilleurs jeux de course d'arcade de tous les temps. Entièrement optimisé pour la Nintendo Switch à 60 images/sec., avec des commandes intuitives pour bien s'orienter sur la carte. Burnout Paradise Remastered est le terrain de jeu ultime pour jouer entre amis ou en déplacement.

Si Electronic Arts n'a pas encore confirmé l'information, le site Nintendo officiel est quand même une source habituellement assez fiable : Nintendo of America indique que le jeu sortira sur l'eShop le 19 juin 2020, pour la modique (hum hum) somme de 50 dollars. Si l'info a depuis été gommée du site avec une sortie "en 2020" seulement, on a bien envie d'y croire !Qu'on était heureux d'apprendre, fin mars, l' arrivée de Burnout Paradise sur Nintendo Switch . Si on n'avait alors pas de date de sortie, on a appris durant le Nintendo Direct Mini que le jeu devrait arriver dans le courant du mois de juin . Il nous manquait une date plus précise, et c'est l'eShop américain qui nous a renseigné, avant qu'une correction soit faite à la fiche du jeu dans l'attente d'un communiqué officiel.En effet, le site eShop américain a indiqué quelque temps que le jeu sortirait le 19 juin 2020. Au moins, on se disait qu'on savait désormais sur quel jour mettre une petite croix dans nos calendriers. Mais il y a un mais : depuis, la fiche eShop a été mise à jour, et le jeu n'est plus prévu que pour "2020" sans autre précision.Il y a une autre mauvaise nouvelle – surtout quand on sait à quel prix le jeu est vendu sur les autres consoles où il est sorti depuis plusieurs années, c'est qu'il coûtera 50 euros.Sur le site français de Nintendo, aucune mention de date précise ni de prix, on aura donc certainement le plaisir de publier une actu confirmant ces informations d'ici peu. On a en tout cas hâte, même si on a des années de retard sur la version disponible sur les machines concurrentes, d'en découdre avec nos concurrents dans les rues de Paradise City.On termine sur ces quelques mots extraits de la fiche jeu officielle :Source : Nintendo.com