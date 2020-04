News Burnout Paradise Remastered (Switch)

Dès aujourd'hui, réservez votre billet pour Paradise City



Burnout Paradise Remastered est donc bel et bien prévu sur Nintendo Switch le 19 juin 2020 et peut d'ores et déjà être précommandé nous annonce EA dans un communiqué de presse. Attention, il vous en coûtera tout de même 49,99 €.Un prix qui, comme on le redoutait, semble un poil élevé, surtout quand on sait que le titre peut être facilement trouvé à moins de 15€ sur les autres plateformes. Si on ne s'attendait évidemment pas à le voir débarquer à prix cassé, le fait de le proposer à plein tarif risque de freiner de nombreux acheteurs potentiels.On espère au moins que pour ce prix, le portage sera irréprochable, et qu'il alliera fluidité et graphismes clinquants.Pour rappel, Burnout Paradise Remastered réunira Burnout Paradise et ses huit packs de contenus téléchargeables, dont Cops and Robbers, Voitures de légende, Motos Burnout et Big Surf Island. Le jeu proposera du multijoueur en ligne pour un maximum de huit joueurs, mais pas de réel mode multijoueur en local, gros manque du titre depuis sa sortie sur PS3/Xbox 360 et PC.EA nous promet un jeu optimisé pour la Nintendo Switch et disposant d'un "large éventail d'améliorations techniques", mais surtout capable de tourner à 60 images par seconde avec des textures en haute résolution. Cette version pour la console de Nintendo proposera également des commandes tactiles, mais on ne sait pas si elle supportera la détection de mouvement.Source : EA Games