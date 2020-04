News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Comment acheter des navets ?

Comment fonctionne la Bourse aux navets ?

Les joies du délit d'initié grâce au jeu en ligne

Une économie parallèle s'organise

Gare aux tricheurs : jouer avec l'heure de sa console est fatal aux navets

On a assez de recul pour vous proposer un guide complet sur la bourse aux navets : le navet est un légume qu'on ne peut acheter que le dimanche matin, pour un prix fixé aléatoirement par Porcelette. Jusqu'au samedi suivant (inclus), vous pouvez ensuite vendre votre stock à Méli et Mélo qui, deux fois par jour, pourront vous faire profiter du prix du marché. L'objectif, vous l'aurez compris, c'est de vendre plus cher que vous n'avez acheté, sans attendre trop car après une semaine, les navets pourrissent, et votre argent s'envole par la même occasion...Bienvenue dans notre Guide ultime de la bourse aux navets d'Animal Crossing: New Horizons. De l'achat à la revente, dans votre propre boutique ou en ligne, les méthodes pour maximiser son retour sur investissement ne manquent pas !Commençons par le commencement... Les navets sont vendus par une jeune agricultrice appelée Porcelette. Chaque semaine, le dimanche matin, elle vient sur votre île et vous propose d'acheter la production familiale de navets. Vendus par lot de 10, vous pouvez donc investir dans du navet, dans l'espoir de le revendre dans la semaine qui suit pour réaliser un profit plus ou moins important. A compter d'aujourd'hui, vous oublierez donc la grasse matinée du dimanche matin, vous avez un argument de poids pour vous tirer du lit !C'est à la fin de la semaine précédente que vous allez préparer votre succès en Bourse : préparez un budget conséquent, car Porcelette n'a semble-i-il aucune rupture de stock possible. Plus vous achèterez de navets le dimanche matin, et plus vos chances de finir millionnaire en Clochettes sont en effet importantes.Avant de vous mettre en quête de Porcelette – qui peut être n'importe où sur votre île, pensez à faire de la place dans votre inventaire : les navets seront stockés par 100 (10 lots de 10), et cela peut rapidement prendre un peu de place. Une fois achetés, où ranger vos précieux navets ? On vous recommande de les mettre à l'abri de la lumière et de l'humidité, par exemple dans une des pièces de votre maison.A quel prix pourriez-vous acheter vos navets ? Le prix des navets semble varier entre 80 et 120 clochettes (vous pouvez nos signaler en commentaire si vous avez un prix hors de cette fourchette proposé par Porcelette). Si le prix d'achat est une variable importante, le fait qu'on ne puisse acheter de navets que le dimanche matin fait qu'on n'a pas le choix : il faut acheter au prix proposé, dans la mesure de ses moyens (comme dans la vraie vie, il n'est pas recommandé de recourir au crédit pour acheter des actions, le navet fonctionnant exactement sur le même principe que cette arme ultime du capitalisme : la Bourse !).A partir du lundi matin, deux fois par jour, le prix du navet sera disponible : ce sont Méli et Mélo qui détiennent l'info, il faudra donc aller les voir pour savoir à combien vous pourrez espérer revendre vos si précieux légumes.Internet regorge d'exemples où les joueurs se sont soudain retrouvés très riches, grâce à un cours du navet très élevé dépassant parfois 500 clochettes l'unité. Quand on a eu la chance de bénéficier d'un prix d'achat intéressant, un tel prix à la revente peut donc s'avérer extrêmement rentable pour vous.Si vous estimez que le moment est venu de vendre vos clochettes, récupérez votre stock chez vous, puis rendez-vous chez Méli et Mélo pour réaliser la transaction ultime : vous aurez ainsi un très joli solde en clochettes qui vous permettra de réaliser mille et une actions sur votre ile, du remboursement de votre prêt à la construction de ponts et de rampes diverses...On vous a présenté la manière douce. On a maintenant la manière forte pour maximiser son retour sur investissement dans cette sombre histoire de trafic de navets : si le cours du navet est plus ou moins aléatoire, sachez qu'il l'est aussi pour tous les autres joueurs du jeu. Si vous avez un cours plutôt tristounet, peut-être certains de vos amis ont-ils au même moment un cours à plus de 500 clochettes le navet. Vous pourrez donc leur rendre visite et vendre vos navets à Méli et Mélo sur l'ile d'un ami.Vous l'aurez compris : vous avez donc grandement intérêt à rester en contact avec vos amis, et à vérifier régulièrement à quel prix sont vendus les navets chez les uns et chez les autres, de façon à gagner un maximum de sous. La même technique peut être observée le dimanche matin, puisque vous pourriez rendre visite à l'ile d'un ami pour y rencontrer Porcelette chez lui, et acheter vos navets au prix qu'on lui propose s'il est plus intéressant. Les navets étant vendus par lot de 10, ça peut vite représenter une économie de plusieurs centaines de clochettes.On a trouvé l'initiative rigolote bien que rare car, admettons-le, assez complexe à mettre en oeuvre : des joueurs se sont regroupés pour ouvrir l'ile de l'un d'eux en toute sécurité et permettre aux joueurs de venir profiter de bonnes conditions, en échange d'un petit cadeau obligatoire en retour. Polygon rapporte ainsi l'expérience d'ottermochi, une joueuse d'AC qui, au début, avait simplement ouvert son île à qui voulait venir, pour découvrir que certains en profitaient pour piller les lieux, ou ne pas remettre le cadeau attendu en retour. Il a donc fallu revoir l'organisation de l'ile pour permettre aux échanges de se faire dans des conditions normales, et on salue l'imagination de cette équipe de 3 joueurs pour que les transactions se déroulent pour le mieux.Dans cet exemple, les deux agents de sécurité ont un rôle bien précis : le premier d'assurer qu'un don est bien déposé avant d'aller plus loin, tandis que le second surveille l'entrée de la Boutique Nook.Rappelons que le cours du navet change deux fois par jour, sur les horaires d'ouverture de la boutique Nook. Les prix valables le matin ne sont donc plus d'actualité l'après-midi, il faut donc pouvoir réagir rapidement et c'est ce qui rend cette fonction d'Animal Crossing: New Horizons assez excitante.Ici, le joueur propose un prix de vente de 578 clochettes pour un navet. Si vous avez acheté vos navets à 100 unités cela fait un profit de 478 clochettes par navet : ce joueur demande un don de 50 000 clochettes pour pouvoir accéder à son ile, ce qui veut dire qu'il faut avoir de base réalisé un investissement solide pour couvrir les frais de cet intermédiaire (on a sorti nos calculettes : avec un prix d'achat de 86 clochettes par navet, il faut un stock de 110 lots de navets (les navets sont vendus par lots de 10, rappelons-le) pour ne pas perdre d'argent avec un prix de vente pareil.Certains joueurs sont décidément très gourmands, mais si vous avez un énorme stock de navets, c'est peut-être une solution de facilité... à moins que vous n'aimiez vivre dangereusement pour attendre que le cours du navet atteigne – peut-être – des sommets dans la semaine, chez vous ou chez vos meilleurs amis qui, eux, seront sans doute moins gourmands !On vous a concocté une petite feuille de calcul que vous pouviez copier ici pour définir votre bénéfice final éventuel : indiquez le prix d'achat, le prix de vente, la quantité de caisses de navets à écouler, la commission demandée par le contact, et vous saurez quel bénéfice il vous resterait à la fin de la transaction. Un compte Google est nécessaire pour copier ce fichier dans votre Drive, sinon vous pourrez facilement reproduire une petite formule dans Excel pour faire de même !Sur Twitter, nombreux sont ceux qui proposent de leur rendre une petite visite : avec les hashtags #turnipexchange ou #turnipcode, voire #Turnipprice et #turnips. On attend vos retours en commentaire pour savoir si de telles initiatives deviennent légion en français avec #bourseauxnavets ou #navets par exemple !Si vous jouez avec l'heure de votre console pour pouvoir bénéficier de certains services qui ne sont accessibles qu'à une heure donnée, notez que votre stock de navets va pourrir de façon irrémédiable.C'est pour le moment le seul gros problème qu'on a pu constater avec cette pratique certes condamnable, mais bien pratique quand on a loupé l'heure de fermeture de la Boutique Nook et qu'on n'a pas trop envie de cramer une commission avec le bac de dépôt situé à l'avant du magasin en dehors de ses horaires d'ouverture.De fait, si vous modifiez l'heure de votre console, vous pourrez tirer un trait sur votre investissement : vos navets vont pourrir et leur valeur seront donc, de fait, nulle. Une grande tristesse qui fait prendre conscience, plus que jamais, que tout acte à des conséquences !