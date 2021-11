Blazing Chrome lance les précommandes de son édition physique standard et collector limitée

Disponible depuis le 11 juillet 2019 sur l'eShop au tarif de 16,99 €, Blazing Chrome reçoit enfin une édition physique collector limitée sous la houlette des éditions Pix'n love. Deux versions sont en fait disponibles. La première standard est à 34,90 € (disponibilité 10 février 2022) et vous proposera le jeu sous format cartouche. L'édition limitée à 59,90 € ne sera diffusée qu'à 1000 exemplaires (lancement le 10 février 2022). Plus complète, elle proposera les éléments suivants :



- Le jeu Blazing Chrome (édition physique) pour Nintendo Switch™.

- Un certificat d'authenticité numéroté à 1000 ex.

- Un artbook de 64 pages avec interview exclusive des développeurs.

- La bande originale sur deux CD.

- Trois lithographies recto-verso.

- Un fourreau cartonné exclusif.

En voici l'illustration :



Un poids plume de 140 Mo gérant le français parmi différentes autres langues. C'est donc une nouvelle opportunité (et une nouvelle visibilité qui est offerte à ce titre développé par The Arcade Crew) pour acquérir ce jeu. Les deux éditions physiques sont disponibles uniquement via le site officiel de Pix'n Love Editions . Une édition PS4 est également proposée sous la forme d'une édition standard et Collector limitée.