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Black Friday Nintendo : promos eShop et trois mois de Switch Online offerts
Le Black Friday commence aujourd'hui chez Nintendo, avec des milliers de jeux en promotion sur l'eShop, trois mois de Nintendo Switch Online offerts et des remises sur le Nintendo Store. Le moment idéal pour préparer Noël !News
Résumé de cette actualité en trois points :
Le portefeuille a-t-il repris des forces depuis la rentrée ? Tant mieux, parce que Nintendo lance dès aujourd'hui, mardi 17 novembre, ses promotions du Black Friday en Europe. Au programme, des remises sur des milliers de jeux en version numérique sur le Nintendo eShop, trois mois offerts sur les abonnements Nintendo Switch Online, et des promos sur les packs console, accessoires et produits dérivés du Nintendo Store.
Et pour celles et ceux qui attendaient les jeux maison, patience : du jeudi 19 novembre à 9h jusqu'au mercredi 2 décembre, Nintendo ajoute des remises sur Kirby et le monde oublié dans sa Nintendo Switch 2 Edition avec Le pays des étoiles filantes, Metroid Dread, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition dans sa Nintendo Switch 2 Edition et Donkey Kong Country Returns HD. De quoi rattraper quelques pépites à moindre coût !
Et le calendrier tombe plutôt bien, puisque il est possible depuis aujourd'hui d'offrir des jeux de l'eShop aux membres de son groupe familial. Le Père Noël n'a plus d'excuse !
Parmi toutes les promotions que l'on a pu constater ce mardi soir, quelques-unes ont bien retenu notre attention et vous pouvez consulter la liste exhaustive sur le site de Nintendo, ou via notre page listant les promos eShop du moment.
Voici cette modeste sélection parmi les jeux les mieux notés sur PN depuis l'an dernier sur Switch 2 :
Attention toutefois aux conditions : l'achat doit se faire sur l'eShop, sur le site officiel de Nintendo ou sur le Nintendo Store, et le renouvellement automatique doit être activé au moment de l'achat. Les codes achetés chez d'autres revendeurs et ceux inclus dans les packs console ne sont pas éligibles. Les jours offerts seront ajoutés sous 72 heures.
Allez-vous craquer pour un jeu ou un pack Switch 2 pendant ce Black Friday ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Communiqué de presse
- Les promotions du Black Friday débutent aujourd'hui sur le Nintendo eShop (jusqu'au 29 novembre) et sur le Nintendo Store (jusqu'au 10 janvier 2027).
- Kirby et le monde oublié, Metroid Dread, Xenoblade Chronicles et Donkey Kong Country Returns HD seront remisés à partir du jeudi 19 novembre.
- Trois mois de Nintendo Switch Online sont offerts pour tout abonnement de 12 mois souscrit ou prolongé jusqu'au 6 décembre.
Le portefeuille a-t-il repris des forces depuis la rentrée ? Tant mieux, parce que Nintendo lance dès aujourd'hui, mardi 17 novembre, ses promotions du Black Friday en Europe. Au programme, des remises sur des milliers de jeux en version numérique sur le Nintendo eShop, trois mois offerts sur les abonnements Nintendo Switch Online, et des promos sur les packs console, accessoires et produits dérivés du Nintendo Store.
Des milliers de jeux en promo sur l'eShopSur l'eShop, les remises courent jusqu'au dimanche 29 novembre à 23h59. Parmi les titres mis en avant, on retrouve The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - Deluxe Edition, EA Sports FC 27, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard - Édition Digitale Deluxe, Resident Evil Requiem - Deluxe Edition et LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir - Deluxe Edition. D'autres jeux viendront s'ajouter à la liste au fil des jours.
Et pour celles et ceux qui attendaient les jeux maison, patience : du jeudi 19 novembre à 9h jusqu'au mercredi 2 décembre, Nintendo ajoute des remises sur Kirby et le monde oublié dans sa Nintendo Switch 2 Edition avec Le pays des étoiles filantes, Metroid Dread, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition dans sa Nintendo Switch 2 Edition et Donkey Kong Country Returns HD. De quoi rattraper quelques pépites à moindre coût !
Et le calendrier tombe plutôt bien, puisque il est possible depuis aujourd'hui d'offrir des jeux de l'eShop aux membres de son groupe familial. Le Père Noël n'a plus d'excuse !
Parmi toutes les promotions que l'on a pu constater ce mardi soir, quelques-unes ont bien retenu notre attention et vous pouvez consulter la liste exhaustive sur le site de Nintendo, ou via notre page listant les promos eShop du moment.
Voici cette modeste sélection parmi les jeux les mieux notés sur PN depuis l'an dernier sur Switch 2 :
- Dragon Quest I & II HD-2D Remake (38,99 €) : 19/20 sur PN (lire son test)
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector (12,49 €) : 19/20 sur PN (lire son test)
- Tavern Talk Stories: Dreamwalker (12,79 €) : 19/20 sur PN (lire son test)
- Wanderstop (19,19 €) : 19/20 sur PN (lire son test)
- Looking for Fael (15,99 €) : 18/20 sur PN (lire son test)
- The Drifter (16,57 €) : 18/20 sur PN (lire son test)
- Ultros (6,24 €) : 18/20 sur PN (lire son test)
Trois mois de Nintendo Switch Online offertsJusqu'au dimanche 6 décembre, trois mois (90 jours) d'abonnement à Nintendo Switch Online sont offerts pour tout achat ou toute prolongation d'un abonnement de 12 mois, individuel ou familial, avec ou sans Pack additionnel.
Attention toutefois aux conditions : l'achat doit se faire sur l'eShop, sur le site officiel de Nintendo ou sur le Nintendo Store, et le renouvellement automatique doit être activé au moment de l'achat. Les codes achetés chez d'autres revendeurs et ceux inclus dans les packs console ne sont pas éligibles. Les jours offerts seront ajoutés sous 72 heures.
Packs console et produits dérivés sur le Nintendo StoreLe Nintendo Store n'est pas en reste, avec des remises jusqu'au dimanche 10 janvier 2027 sur les packs console, une sélection d'accessoires Switch 2 et Switch (manettes, caméras...) et des produits dérivés. On y retrouve notamment le set LEGO Super Mario Mario Kart : Mario et kart standard, histoire de patienter en attendant le futur set Yoshi teasé par Nintendo, ainsi que des articles inspirés de Super Mario Galaxy, le film. Les abonnés Nintendo Switch Online profitent en prime de remises exclusives sur toutes les manettes classiques. Le tout dans la limite des stocks, évidemment.
Allez-vous craquer pour un jeu ou un pack Switch 2 pendant ce Black Friday ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Communiqué de presse
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