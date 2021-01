News Nintendo Switch Online

Si vous avez un compte My Nintendo, vous pourrez profiter gratuitement d'une offre de 7 jours pour tester le Nintendo Switch Online. Il suffit de récupérer un code, à partir d'aujourd'hui et l'enregistrer avant le 8 février 2021. Un bon moyen pour tester la prochaine compétition de Tetris 99, la 19e Maximus Cup, dont le thème sera Kirby Fighters 2, et qui aura lieu ce week-end ( à partir de ce vendredi 7 janvier soir). Mais profitez en pour essayer également de nombreux jeux NES et SNES réservés aux abonnés ou pour jouer en ligne à des titres phares comme Mario Kart 8 Deluxe ou Animal Crossing New Horizons (pour vous rendre sur les îles d'autres connaissances).







Attention cependant, ce code de récompense ne peut pas être utilisé sur un compte Nintendo disposant déjà d'un abonnement Nintendo Switch Online individuel ou familial.







Si vous voulez l'essayer, toute la procédure est expliquée sur la page dédiée , que nous redonnons ici :





Vous pouvez vérifier le statut de votre abonnement sur cette page





Rappel : Lorsque vous commencez votre essai gratuit de 7 jours, le renouvellement automatique est activé pour la formule suivante : abonnement individuel de 1 mois (30 jours) . Lorsque le renouvellement automatique est activé pour un abonnement, celui-ci est renouvelé automatiquement 48 heures avant la fin de la période de validité en cours à ce moment-là. Vous pouvez à tout moment résilier le renouvellement automatique depuis le Nintendo eShop. Pour chaque renouvellement automatique, le prix du renouvellement est déduit de votre solde dans le Nintendo eShop. Si vous ne disposez pas d'un solde suffisant dans le Nintendo eShop au moment où le renouvellement automatique est effectué et que vous avez sauvegardé sur votre compte Nintendo une carte bancaire ou un compte PayPal à utiliser comme moyen de paiement pour le renouvellement automatique, le montant nécessaire sera prélevé sur le moyen de paiement choisi et ajouté à votre solde. Si vous avez sélectionné "Solde uniquement", le renouvellement automatique ne sera effectué que si vous disposez d'un solde suffisant. Vous pouvez changer de moyen de paiement pour le renouvellement automatique à tout moment depuis la section Nintendo Switch Online des informations sur le compte dans le Nintendo eShop. La fonction de renouvellement automatique n'est pas disponible pour les comptes Nintendo des utilisateurs de moins de 18 ans.

Notez que vous ne pouvez pas changer le paramètre de pays/région de votre compte Nintendo si le renouvellement automatique est activé. Pour changer ce paramètre, vous devez résilier au préalable l'ensemble de vos renouvellements automatiques.

Si vous achetez un abonnement familial ou enregistrez un code d'abonnement familial, le renouvellement automatique de tout abonnement individuel en cours sera résilié pour tous les membres du groupe familial. Cependant, le renouvellement automatique ne sera pas résilié pour les utilisateurs qui disposaient déjà d'un abonnement individuel ou familial renouvelé automatiquement avant qu'ils ne deviennent membres du groupe familial. Par exemple, si un utilisateur a un abonnement individuel et qu'il rejoint ensuite un groupe familial, il devra résilier son abonnement individuel.

Pour commencer votre essai gratuit de 7 jours1. Sélectionnez "Échanger" ci-dessus pour recevoir un code.2. Votre code pour un essai gratuit de 7 jours s'affichera sur cette page une fois que vous aurez échangé vos points contre cette récompense.3. Pour commencer l'essai gratuit, enregistrez votre code sur cette page 4. Si vous préférez, vous pouvez également visiter le Nintendo eShop sur votre console Nintendo Switch et sélectionner "Enregistrer un code" pour commencer votre essai gratuit.Ce code est valable jusqu'au 8 février 2021. Assurez-vous de l'enregistrer avant cette date.