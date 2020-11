News Beat Me! (Switch)

Red Limb studio nous livre pour ce début de week-end un nouveau titre multijoueur, nous permettant de jouer localement et online jusqu'à six. Prenez en main l'un des nombreux personnages loufoques modélisés dans une 3D basique, chacun ayant ses capacités et styles de combat propre et affrontez vous dans un gameplay qui tient compte de la physique des éléments. Chaque environnement possède des contraintes, le titre semble assez varié avec plus de 100 décors allant de la piste aux étoiles au WC rempli de PQ. On l'aura compris, le titre n'est pas sérieux pour un sou mais vous invite à vous détendre gaiement en testant les différents modes de jeu dont un mode deathmatch.



Interface en français, Beat Me! nécessite 2247 Mo pour s'installer et vous coutera 11,99 €. Comme d'habitude, on regrettera que cette sortie tombe le week-end où le jeu est bradé sur PC Steam à 5,39 € jusqu'au 16 novembre. On se regarde une petite bande-annonce et une vidéo de gameplay :

A cheval entre le Party Game et les titres multijoueurs plus matures, on est curieux de voir la prise en main et l'équilibre général du titre.