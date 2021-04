News New Pokémon Snap (Switch)

New Pokémon Snap - Overview Trailer - Nintendo Switch 15/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La semaine dernière, nous vous présentions une nouvelle bande-annonce de présentation d'une durée de 6 minutes consacrée à New Pokémon Snap. Seul problème, cette bande-annonce était entièrement en japonais.Si grâce aux jeux vidéo, vous êtes parfaitement bilingue en anglais, on a une bonne nouvelle pour vous : Nintendo nous propose depuis peu une nouvelle vidéo de présentation, cette fois en anglais, du jeu :Rappelons que New Pokémon Snap sortira très bientôt : rendez-vous le 30 avril prochain pour partir à la chasse aux Pokémon... appareil photo à la main.