News Need For Speed: Hot Pursuit Remaster (Switch)

Ce vendredi 13 novembre, Electronic Arts sort un nouveau jeu sur Nintendo Switch. L'éditeur américain n'a en effet pas oublié la console hybride de Nintendo pour le remake 2020 de Need for speed: Hot Pursuit, un jeu paru initialement en 2008 sur les machines de l'époque, et qui revient dans une version ultra-complète intégrant tous les DLC d'alors sur toutes les consoles du moment.En voici la bande-annonce de lancement :Cette bande-annonce revient sur le contenu de Need for speed: hot pursuit dont on a parlé régulièrement dans nos colonnes, notamment dans cette news détaillant l'ensemble des DLC promis dans cette version complète.Le jeu bénéficiera du cross-play, ce qui permettra donc aux joueurs Switch d'affronter des joueurs sur d'autres consoles, grâce à Autolog. 12 ans après, l'aspect visuel du jeu a bien entendu été retravaillé, et devrait se traduire "même sur Switch" par un jeu agréable à l'oeil et surtout... fluide ! On en reparlera dans quelques jours quand on aura pu mettre la main sur une version Switch du jeu !Comme dans Burnout Paradise Remastered avant lui, NFS Hot Pursuit mise beaucoup sur ses environnements et sur les couleurs qui changent tout entre le jour et la nuit par exemple, à l'instar de ces deux images :Bref, on a hâte de jouer aux flics et aux voyous dans ce remake qui sort ce vendredi 12 sur Nintendo Switch, le jeu est déjà disponible à la réservation sur l'eShop à 39,99 €, mais aussi chez vos revendeurs préférés : avez-vous essayé le click and collect chez votre revendeur local pour soutenir son activité en cette période un peu compliquée ?