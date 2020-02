News Backbone (Switch)

Après avoir démontré son intérêt via une démo prologue disponible sur Steam depuis avril 2019 et qui a connu un joli succès d'estime avec plus de 130 000 téléchargements, notre privé raton laveur programme sa sortie avec l'aide de Raw Fury pour une sortie sur plusieurs supports, dont la Nintendo Switch, pour début 2021.

Si le portage vidéo-ludique de Blacksad a rencontré un accueil modéré, en grande partie liée à des problèmes techniques de finition, il se peut que son cousin raton laveur, tellement les univers semblent proches, puisse briller davantage. Avec son look en pixel art très travaillé, Backbone possède de sérieux arguments pour en faire une nouvelle pépite du point'n click.



Backbone nous conduit dans une ville de Vancouver dystopique, qui vous classe selon votre appartenance à une espèce. Reprenant les codes des séries noires classiques dans une présentation en 2,5 D, vous allez devoir chercher des indices et résoudre diverses énigmes dans une histoire dont l'importance va bientôt vous dépasser. L'ambiance sonore sera jazzy à souhait.





Le développeur EggNut semble avoir trouvé une bonne accroche, nous attendons avec impatience de mettre la main sur une version finale pour vérifier si nous détenons enfin un excellent point'n click, même s'il faudra patienter jusqu'à 2021, sans date plus précise, pour pouvoir jouer à son portage Switch.



Backbone - Reveal Trailer - Beautiful dystopian noir adventure coming 2021! 15/02/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube